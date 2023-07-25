Ahmet Ercan ve Naci Görür'den Adana depremi çıkışı

Adana’nın Kozan ilçesinde bugün sabah saat 08.44’te 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, çevre iller olan Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay’da da hissedildi. AFAD, depremin 11.27 kilometre derinlikte olduğunu duyurdu. Depremle ilgili ilk bilgilere göre ölen ya da yaralanan olmadı ancak bazı binalarda hasar oluştu.

"Stres alanlarında değişim var"

Deprem sonrası uzmanlar da bölgedeki fay hareketleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Adana Kozan’da 5,5 deprem. Saimbeyli ve Savrun Faylarının yakınlaşma bölgesinde, muhtemelen Savrun zonunda. 6 Şubat depremlerinden sonra bölgede fay kuşakları üzerindeki stres alanlarında değişim var, sevgiyle." ifadelerini kullandı.

"Geçen hafta Twitter'dan yazmıştım"

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise geçen hafta Twitter’dan yaptığı paylaşımda Kozan’da böyle bir depremin geleceğini öngördüğünü belirtti. Ercan, "Kozan'da gerçekleşen M5,5'luk artçı depremin geleceğini geçen hafta twitterdan yazmıştım. Bunun ardından daha büyük deprem gelirse ya da Adana'ya inerse şaşırırım. Geçmiş olsun." dedi.