Naci Görür'den Kahramanmaraş depremi sonrası dikkat çeken mesaj

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Naim Arıoğlu
Naci Görür'den Kahramanmaraş depremi sonrası dikkat çeken mesaj

Naci Görür, Kahramanmaraş'ta Savrun Fayı'nın Göksun yakınlarında Çardak Fayı ile kesişme bölgesinde yaşanan 4.3 büyüklüğündeki depremin, 6 Şubat 2023’te yaşanan depremlerdeki fay hattıyla aynı olduğunu belirterek uyarıda bulundu.

Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, bugün Kahramanmaraş'ın Göksün ilçesinde 4.3 büyüklüğündeki deprem hakkında açıklamalarda bulundu.

Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen 7,6 depremin Çardak Fayı üzerinde olduğunu belirterek,"Savrun Fayı'nın stres transferi ile belirli bir oranda yüklenmiş olabileceğini düşünüyoruz" uyarısında bulundu.

Görür, yaptığı paylaşımda,

"Arkadaşlar, bugün Göksun-Acıelma/Kahramanmaraş’ta 4,3 sığ bir deprem oldu. Deprem Savrun Fayı'nın Göksun yakınlarında Çardak Fayı ile kesişme bölgesinde. 6 Şubat 7,6 depremi Çardak Fayı üzerinde olmuştu. Savrun Fayı'nın stres transferi ile belirli bir oranda yüklenmiş olabileceğini düşünüyoruz” dedi.

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NE OLMUŞTU?

6 Şubat 2023 tarihinde, Kahramanmaraş ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem yaşandı. Bu depremler, 10 ilde etkili olurken büyük bir yıkıma yol açmıştı. Yaşanan depremler sonucu binlerce kişi hayatını kaybetti on binlerce kişi yaralandı.

Dün ise Kahramanmaraş merkezli 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Yaşanan deprem Kahramanmaraşlı vatandaşları tedirgin etti.

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