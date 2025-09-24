Nadir elementler, New York’taki yuvarlak masada!

“Yuvarlak masa” size neyi hatırlatıyor bilemem ama Türkiye-ABD İş Konseyi adına, New York’taki Türkevi’nde 17’nci yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

Anadolu Ajansı, “Sektörel Yuvarlak Masa Formatında Türk Yatırım Konferansı” denilen toplantıda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yaptığı konuşmayı yayınladı.

Erdoğan, “Amerika ile enerji ve savunma sanayi işbirliğini öncelikli alanlar olarak görüyoruz. Savunma sanayi işbirliğimizin müttefiklik ruhuna uygun şekilde engel ve kısıtlamalardan bir an evvel kurtarılması lazım. Amerika en fazla ihracat yaptığımız ülkeler arasında ikinci, en fazla ithalat yaptığımız ülkeler arasında ise beşinci sırada yer aldı. Değerli dostum Başkan Trump ile 2019 yılında belirlediğimiz 100 milyar dolarlık ticaret hacmi, müşterek hedefimiz olmayı sürdürüyor. Türkiye'yi yatırımcılar için daha cazip kılacak şeffaf, rekabetçi ve güvenli bir piyasa ortamını pekiştiren adımlar atmaya devam ediyoruz” dedi.

***

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da Dünya Bankası Operasyonlardan Sorumlu İcra Direktörü Anna Bjerde ile görüştüklerini belirterek, “Yenilenebilir enerji, elektrik iletim ve dağıtım altyapısı, nükleer, doğal gaz ve kritik mineraller konularında işbirliği imkânlarını değerlendirdik. Ülkemizde şeffaf, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir yatırım ortamı oluşturma hedefimiz doğrultusunda Dünya Bankası ile ortak çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” diye konuştu.

Böylece, Çin’den sonra dünyanın ikinci büyük nadir elementler rezervine sahip Türkiye’nin, bu servetini Amerika’daki yuvarlak masanın konusu haline getirdiği resmen açıklanmış oldu!

***

Bayraktar, ayrıca enerji şirketi Hartree'nin üst düzey yöneticileri ile gerçekleştirdiği toplantıda, “Bu ayın başında Milano'da imzaladığımız 600 milyon metreküplük LNG tedarik anlaşmasının ardından, mevcut işbirliğimizi değerlendirdik. Türkiye'nin enerji arz güvenliğine katkı sağlayacak daha uzun vadeli yeni iş birliği imkânlarını ele aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, Chevron Eurasia Başkanı Derek Magness ile de bir araya geldiğini ve LNG ticareti ile hidrokarbon arama ve üretimi başta olmak üzere, Türkiye'de ve farklı coğrafyalarda olası iş birliği imkânlarını değerlendirdiklerini kaydetti.

ABD, Avrupa Birliği’ne, Rus doğalgazı yerine sıvılaştırılmış gaz olan pahalı Amerikan LNG’si satıyor. Şimdi Türkiye’ye de satacaklar!

***

Diğer taraftan “yuvarlak masa” toplantılarını, “Güney Afrika Elmas Kraliçesi” olarak ünlenen Cecile Rhodes’in, Britanya İmparatorluğu’nun dünya egemenliğini sürdürmek için 1909’da başlattığı söylenir. .

Cecile Rhodes, çalışmaların sürdürülmesi için bir servet bırakmıştır. Eski ABD Başkanı Clinton, Rhodes bursuna uygun görülenler arasındadır.

Aslında İngiltere'yi birleştiren Kral Arthur'un “Yuvarlak Masa Şövalyeleri”ne atfen, "Yuvarlak Masa" adı verilen bir örgüt, ABD ve İngiltere'den beş işadamı tarafından 1877 tarihinde kurulmuştur. Hedef, İngilizce konuşan ülkeleri bir federasyon çatısı altında bir araya getirmekti. Bu birlik, ileride kurulacak Dünya Federasyonu'nun nüvesini teşkil edecekti. O günlerde dünyanın en zengin adamları olarak tanınan bu beş iş adamı, Amerika Birleşik Devletleri'nden John Rockefeller, John Morgan, Andrew Carnegie ile İngiltere'den Mayer Rotschild ve Cecil Rhodes'dur.

***

1920’de resmiyete dökülen kuruluşun ilk adı “Yuvarlak Masacılar”dı. Bu masa, İsrail devletinin kuruluşuna öncülük etmiş, Osmanlı devletini parçalayan Sykes-Picot haritalarını çizmiş ve Sevr’i yapmıştı. Daha sonra bu masaya, “Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstütüsü” adı verildi.

2004’te Chatham House adını alan kurum, Chatham House Ödülü vermeye başladı.

Bu kuruluş, aynı zamanda Exeter Üniversitesi’yle de bağlantılıdır. Abdullah Gül ve Fehmi Koru’nun da eğitim gördüğü Exeter, 2006’da Gül’e, 2007’de de İKÖ Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu’na doktora payesi verdi.

***

Görüldüğü gibi yakın tarihte “yuvarlak masa” denilince, masadaki yemek listesinin başında genelde Türk coğrafyası veya Türk hâkimiyetindeki coğrafya yer aldı...

New York’taki Türk evinde kurulan yuvarlak masanın yemek listesinin başında da Türkiye’nin nadir elementleri var...