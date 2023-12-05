Nafaka ödemeyi unuttu diye tutuklanan 81 yaşındaki yaşlı adam için sevindiren haber

İddiaya göre, Züftü Şirin (81), eski eşinin nafakasını ödemeyi unuttu. Şikayet üzerine Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan adam, adliyeye sevk edildi.

Olay sabah saatlerinden itibaren sosyal medyaya yansıyarak tartışma konusu olmuştu.

YAŞLI ADAM HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLAMIŞTI

Ödediğini söylemesi üzerine kayıtlara geçmediği öğrenilen adam, mahkemece tutuklandı. Tutuklanan yaşlı adam, cezaevine götürülürken hüngür hüngür ağladı.

ERKEKLERİ KORUMA DERNEĞİ NAFAKASINI ÖDEDİ SERBEST KALDI

Erkekleri Koruma Derneği, haberin ortaya çıkmasının ardından olaya müdahil oldu ve eski eşine nafaka ödeyemediği için tutuklanan 81 yaşındaki Züftü Şirin'in nafakasını ödedi. Bugün ödenen nafakanın ardından yaşlı adam, cezaevinden çıkarılarak serbest kaldı.

Erkekleri Koruma Derneği Züftü Şirin'in ödeyemediği nafakayı ödediği anları paylaştı: