İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili mali dosya iddianamesinde Servet Yıldırım isimli şoför, Gazeteci Nagehan Alçı'nın tutuklu Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun ile bir otel odasında görüştüğünü iddia etti.

Nagehan Alçı, sosyal medyada gündem olan konuyla ilgili Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici'ye konuştu. İddiayı yalanlayan Alçı, Ongun ile görüştükleri yerin bir otel odası olmadığını, görüşmelerde ofis olarak kullandıkları bir yer olduğunu söyledi. Alçı "Ofis olarak sunulan yerin şoförün tuttuğu bir oda olduğunu bilsem orada asla görüşmezdim" ifadelerini kullandı. İddianın çok çirkin ve ahlak dışı olduğunu belirten Alçı "Ekrem İmamoğlu ve ekibi ile sadece gazetecilik amaçlı görüşmelerim oldu" dedi.

Bildirici, Alçı ile olan görüşmesini köşe yazısında şöyle aktardı:

Nagehan Alçı’ya yapılan da haksızlık. Alçı’nın adı, Servet Yıldırım adlı şoförün “etkin pişmanlık” ifadesinde geçiyor; bu kişi, Alçı’nın Murat Ongun ile otel odasında görüştüğünü öne sürüyor. Hani belki mesleki etik tartışmasına konu olabilir bunlar, ama asla bir suç olamaz, nitekim Alçı da “şüpheliler” arasında değil.

Anımsarsınız, Ergenekon iddianamelerinde de böyle suçla ilgili olmayan özel yaşam ihlalleri vardı. Bir kadın gazetecinin erkek arkadaşıyla tamamen özel telefon konuşması, başka bir gazetecinin telefonda makarna tarifi bile iddianameye konulmuştu.

Yargı o zaman itibarsızlaştırma aracı olarak kullanılmış, medya da o girişimlere destek vermişti. Maalesef medya yine özel yaşam falan dinlemeden iddianamede Nagehan Alçı’nın geçtiği cümlelerin üzerine atladı. Yeniçağ, “İBB iddianamesinde Nagehan Alçı’nın adı da yer aldı” diye haber yaptı. Gazeteci Sabahattin Önkibar daha da ileri giderek, çeşitli imalarla “neden makamında değil de otelde buluştuğu”nu sorgulamaya kalktı; “ahlak bekçiliği” yaptı.

Gazeteciliğe yakışmayan bu tutumu görünce dayanamadım; Nagehan Alçı’ya sordum; o da şu yanıtı verdi:

“Orası otel odası değil, görüşmelerde ofis olarak kullandıkları bir yerdi. 5-6 saat gittiğim yalan, en fazla 1-2 saat. Orada birçok kişiyle görüşülüyordu, başka insanlar da vardı. Ofis olarak sunulan yerin şoförün tuttuğu bir oda olduğunu bilsem orada asla görüşmezdim ama hep ben gittiğimde orada bir hareket vardı. Hakikaten ofis ortamıydı orası, otel odası veya rezidans dairesi değildi. Bir gazeteci olarak bilgi almak için ofis ortamında yapılan görüşme ile ilgili böyle bir çarpıtma çok çirkin ve ahlak dışı. Ekrem İmamoğlu ve ekibi ile sadece gazetecilik amaçlı görüşmelerim oldu”

NE OLMUŞTU?

İBB Yolsuzluk Dosyanın tutuklularından Hüseyin Köksal’ın şoförü Servet Yıldırım’ın ifadesinde Nagehan Alçı’nın da adı geçti. Servet Yıldırım’ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeye göre Nagehan Alçı ve Murat Ongun’un kendi adına tutulan otel odasında 3 defa görüştüğünü öne sürdü.

Servet Yıldırım’ın ifadesi şu şekilde:

Sayın Başsavcılığınızın bana soracağı tüm sorulara bildiğim kadarıyla cevap vermeye hazırım. Ayrıca bir hususu daha açıklamak istiyorum. 2023 yılı içerisinde Zorlu Raffles Otel'de 2604 numaralı benim adıma aylık kiralanmış olan odaya bir kaç kere farklı tarihlerde gazeteci Nagehan Alçı'yı bizzat ben çıkardım. Odada Murat Ongun ile 5-6 saat görüşme yaptılar. 3 ayrı zaman diliminde bu şekilde görüşme sağladılar.