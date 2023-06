Naim Babüroğlu Mete Han’ın Türk ordusunda kurduğu sistemi açıkladı. Bugün bile bütün dünya bu sistemi kullanıyor

Kara Kuvvetleri’nin kuruluş yıldönümünü kutlayan Naim Babüroğlu sadece Türk ordusunda değil, tüm dünya askeri sistemlerinde uygulanan, Mete Han’ın getirdiği onluk sistem hakkında sosyal medya paylaşımında bulundu. Babüroğlu;

''Türk Kara Kuvvetleri'nin 2232'nci yılı kutlu olsun... Mete Han, M.Ö. 209'da düzenli orduyu kurar. 10 bin atlıya tümen; tümenler binlere, binler yüzlere, yüzler onlara ayrılmış, her birinin başına Tümenbaşı, Binbaşı, Yüzbaşı ve Onbaşı rütbelerine sahip komutan görevlendirilmiştir'' ifadelerini kullandı.

TSK’DA ONLU SİSTEM

Onlu Sistem, Asya Hun İmparatorluğu'nda İmparator Mete tarafından MÖ 209 yılında ilk defa 10'lu teşkilat sistemine göre oluşturulmuştur. Türk ordusunun ve Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş tarihi olarak kabul edilmiştir.

Bu teşkilatta en büyük birlik 10.000 kişilikti ve bu birliğe "tümen" adı veriliyordu. Tümenler de 1000'li, 100'lü ve 10'lu olmak üzere kademeli olarak küçülen birliklere ayrılıyordu. Söz konusu bu teşkilat, ufak değişikliklerle bütün Türk devletlerinde varlığını sürdürüyor.

Sisteme göre ordu, her biri 10 askerden oluşan parçalara ayrılır. Her bir on askerin başına "onbaşı" geçer.

10 tane onlu asker, 100 askeri oluşturur ve başına "yüzbaşı" geçer.

10 tane yüzlü asker, 1000 askeri oluşturur ve başına "binbaşı" geçer.

10 tane binli asker, 10,000 askeri oluşturur ve başına "tümgeneral" geçer.

Bütün orduyu ise başkomutan yönetir.

Bir savaş anında başkomutan, bütün tümgeneralleri toplayarak karar alır. Tümgeneraller, komutası altındaki binbaşılarına bu kararı açıklar. Binbaşılar, komutası altındaki yüzbaşılarına kararı açıklar. Yüzbaşılar da komutası altında bulunan onbaşılara kararı söyler. Onbaşılar da komutası altındaki 10 askere emri verir. Böylece ordu daha düzenli ve sistematik hareket eder. İletişim hızlanınca savaşta başarı kazanma ihtimali yükselir.