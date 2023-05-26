Naim Babüroğlu’ndan ‘oyunu boz’ çağrısı: Suriye ile iş birliği yap ABD’nin BOP projesini boz

Yeniçağ yazarı ve Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, sosyal medya hesabından “Türkiye’yi emperyalistler kuşatıyor” diyen ‘tanınmış bir akademisyene’ seslendi.

Naim Babüroğlu’ndan ‘oyunu boz’ çağrısı: Suriye ile iş birliği yap ABD’nin BOP projesini boz

Yeniçağ yazarı ve Emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

İsim vermeden, “Türkiye’yi emperyalistler kuşatıyor” diyen ‘tanınmış bir akademisyene’ seslenen Babüroğlu, “Oyunu boz. Ne duruyorsun?” ifadelerini kullandı.

“SURİYE İLE İŞ BİRLİĞİ YAP, ABD’NİN BOP PROJESİNİ BOZ. NE DURUYORSUN?”

Alınabilecek bazı kararları tek tek sıralayan Babüroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Tanınmış bir akademisyen diyor ki: Türkiye’yi emperyalistler kuşatıyor. Çok iyi. -AB ile yapılan “Geri Kabul Anlaşması”nı iptal et o zaman. Sığınmacılar/göçmenler istedikleri ülkeye gitsinler. Oyunlarını boz. -Finlandiya’nın NATO üyeliğini kabul etme o zaman. Oyunlarını boz. -ABD’nin PKK terör örgütü desteğine karşı, terör örgütüne geniş çaplı operasyon yap. Oyunlarını boz. -Yunanistan’ın silahlandırdığı adalar konusunda misliyle karşılık ver. Ne duruyorsun? -Suriye ile işbirliği yap ABD’nin BOP projesini boz. Ne duruyorsun? -Sözde “soykırım” iftirasına gerekli karşılığı ver. Oyunu boz. Ne duruyorsun?”

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