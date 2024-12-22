Namık Kemal Zeybek’ten çok tartışılacak gönderme… Karga kim tilki kim?

ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, Trump’ın Erdoğan’a övgü dolu sözlerini “Tilki peynire göz koyar. Başlar,kargayı övmeye” diyerek bir hikaye ile anlattı.

TRUMP: ERDOĞAN ÇOK AKILLI BİR ADAM VE ÇOK GÜÇLÜ

Geçtiğimiz günlerde ABD’nin yeni seçilen başkanı Donald Trump, Erdoğan hakkında övgü dolu sözleri dikkat çekmişti. Trump, “Erdoğan iyi anlaştığım biri. Büyük bir askeri gücü var. Ve bu gücü savaşlarda yıpranmadı. Çok güçlü ve etkili bir ordu kurdu. Türkiye çok akıllı. Erdoğan çok akıllı bir adam ve çok güçlü.” ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN’DAN TRUMP’A “DOĞRU SÖZE NE DENİR?”

Trump’ın sözlerine ise Erdoğan’dan yanıt gelmişti. Erdoğan ise "Doğru söze ne denir? Tespitler yerinde. Aramızda herhangi bir sıkıntı gerçekten yok. Şu an itibariyle kendisi seçildiği andan itibaren görüşmelerimizi yaptık. Sayın Trump pragmatik bir siyasetçi. Kendi ülkesine ve müttefiklerine maliyet üreten politikaları değiştirme vizyonuna sahip. Devir-tesliminden sonra yine herhalde biz de ilk tebriğimizi yapar, gündemimizde bulunan konuları samimiyetle ele almaya başlarız." açıklamasında bulunmuştu.

ZEYBEK’TEN TRUMP ÖVGÜSÜNÜ HİKAYE İLE ÖZETLEDİ

Erdoğan ve Trump arasındaki samimi rüzgarları ise ATA Partisi Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, bir hikaye ile özetledi. Zeybek, “Bir La Fontaine Masalı La Fontaina Fablları masalları bizde de bilinir. Batılılar ise uygular. Tramp’ın da bildiği besbelli. Hani karga bir peynir bulup dala konar. Tilki peynire göz koyar. Başlar,kargayı övmeye: Tüyleriniz gibiyse sesiniz, Sultanı sayılırsınız bu ormanın. Keyfinden aklı başından gitti bay karganın. Göstermek için güzel sesini, Açınca ağzını düşürdü nevalasini. Kuşkusuz ne Tramp tilki, ne de övdüğü kargadır. Amaç bu masaldan bir ders çıkarmaktır. Ne mi çıkardım bu fabldan ! Siz ne çıkardınız?” dedi.

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