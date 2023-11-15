Napoli'nin Yozgat planı tuttu. 1 milyon hedefi aşıldı

İtalya Seri A'nın şampiyonu Napoli'nin formaları Yozgat'ta üretiliyor İtalya’nın yolunu tutuyor.

KAYNAK: İHA
Napoli'nin Yozgat planı tuttu. 1 milyon hedefi aşıldı

Yozgat OSB’de kurulan bir tekstil fabrikası, İtalya’nın köklü futbol kulübü Napoli’nin store mağazalarında satılan ürünleri üretiyor.

Napoli taraftarlarının store mağazalarından aldıkları eşofman takımı, tişört ve polar gibi ürünler, Yozgat’ta üretilip İtalya’ya gönderiliyor. Fabrika hem bölge hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. 220 kişinin çalıştığı fabrikada yıllık 1 milyon ürün hedefinin aşıldığı öğrenildi.

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YOZGATTAN İTALYA'YA
Fabrika çalışanlarından Mustafa Öztürk, 40 yıldır tekstil sektöründe olduğunu ve 30 yıl İstanbul’da çalıştıktan sonra Yozgat’a geldiğini söyledi.

Fabrikalarında İtalya Seri A kulüplerinden Napoli’nin de store mağaza ürünlerini fabrikalarında ürettiklerini de vurgulayan Boyoğlu, “İtalya’nın ünlü spor kulübü Napoli’ye de fabrikamızda ürünler yapmaktayız. Napoli takımının store mağazalarında satılan ürünlerin birçoğunu biz temin etmekteyiz. Napoli takımının store ürünlerini Yozgat’ta üretip İtalya’ya sevk ediyoruz” diye konuştu.


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