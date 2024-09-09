Narenciye üreticileri DFİF desteği bekliyor

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, tarım üreticilerinin karşı karşıya olduğu ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek, Destekleme Fiyat İstikrar Fonu'nun (DFİF) bu yıl narenciye üreticileri için acil olarak devreye alınması gerektiğini belirtti.

Doğan, narenciye ürünlerinde yaşanan verim düşüklüğü ve artan maliyetler nedeniyle çiftçilerin ciddi bir dar boğazda olduğunu vurgulayarak, DFİF desteğinin çiftçilerin mağduriyetini giderecek önemli bir çözüm olabileceğini ifade etti.

Narenciye sektörü, Türkiye'nin tarımsal ihracatında önemli bir yer tutmasına rağmen, bu yıl özellikle Adana ve çevresindeki üreticiler ciddi sorunlarla mücadele ediyor. Doğan, yaptığı açıklamada, bölgedeki narenciye üretiminde verimin önceki yıllara göre oldukça düşük olduğunu, artan girdi maliyetleri nedeniyle de çiftçilerin ciddi gelir kayıpları yaşadığını belirtti.

NARENCİYE ÜRETİCİLERİNİN ZORLUĞU VE DFİF DESTEĞİ TALEBİ

Doğan, açıklamasında şunları dile getirdi:

"Bu yıl narenciye üretiminde beklenilen verim alınamadı. Hem iklimsel şartların olumsuz etkileri hem de artan girdi maliyetleri, üreticilerimizi zora soktu. Çiftçilerimiz emeklerinin karşılığını alamıyor. Gübre, ilaç, mazot gibi yüksek girdi maliyetleri, üreticilerin kar marjını neredeyse sıfıra düşürdü. Çiftçilerin yaşadığı bu zorlukların aşılması için DFİF desteğinin devreye alınması önemli."

Doğan, DFİF'in tarım ürünleri piyasalarında denge sağlamak, üreticilerin gelir kayıplarını telafi etmek ve istikrarı korumak amacıyla devreye alınan bir fon olduğunu belirtti. DFİF'in narenciye üreticileri için devreye alınmasının, çiftçilerin fiyat dalgalanmalarına karşı korunmasını ve zararlarının minimum seviyeye indirilebilmesini sağlayacağını vurguladı.

ÜRETİCİLERİN DESTEKLENMESİ EKONOMİK İSTİKRAR İÇİN ÖNEMLİ

Doğan, narenciye üretiminin Türkiye için stratejik bir öneme sahip olduğunu ve bu sektörün ayakta kalmasının ülke ekonomisi için büyük önem taşıdığını belirterek şöyle devam etti:

"Narenciye üreticilerimizin bu zor günlerinde yanlarında olmak, onların ekonomik açıdan sürdürülebilir bir üretim yapabilmelerini sağlamak zorundayız. DFİF desteği, üreticilerimizin bir nebze olsun rahatlamasına yardımcı olacaktır. Bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığımızın gerekli adımları atmasını bekliyoruz."

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı, üreticilerin ürettiğini ülkenin kazandığını söyleyerek, üreticilerin emeği karşılık bulmazsa, uzun vadede sektörde büyük kayıpların yaşanabileceği konusunda uyardı. Doğan, hem hükümetin hem de ilgili kurumların DFİF desteği konusunda hızlı bir adım atmalarının önemini vurguladı ve tarım sektörünün ayakta kalmasının sağlanması gerektiğini ifade etti.

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Yüreğir Ziraat Odası olarak, narenciye üreticilerinin yaşadığı zorlukların aşılması için DFİF desteğinin bir an önce devreye alınmasını talep ettiklerini belirten Doğan, "Bu destek, sadece çiftçilerimizin değil, tüm tarımsal üretim zincirinin korunmasına katkı sağlayacaktır" dedi.

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