Nargile yasaklandı. Valilik açıkladı

Editör: Özge Ceren Çimen

İstanbul Valiliği, nargile salonu ve kafelerde nargile servisine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edileceğini duyurdu.

Kovid-19 salgınının ülkemizde başladığı 2020 tarihinde nargile kafelerin faaliyeti geçici süreliğine durdurulmuştu.

"NARGİLE SERVİSİNİN YAPILMAMASINA KARAR VERİLMİŞTİR"

İstanbul Valiliği'nin resmi sitesinde yapılan açıklama şöyle;

"Nargile Salonu ve Nargile Kafelerin faaliyetleri 16.03.2020 tarihli 5361 sayılı Bakanlığımız emri gereğince geçici süreliğine durdurulmuştu. İlimiz Hıfzıssıhha Meclisinin 29.06.2021 tarihli ve 54 sayılı kararı ile de nargile salonu/kafesi olan iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edildiği ve konaklama tesisleri, plaj, piknik alanları ve parklar dahil olmak üzere hiçbir işyerinde nargile servisinin yapılmamasına karar verilmiştir."

DUYURULAN AÇIKLAMA:

VALİLİK ORMANLARA GİRİŞ YASAĞI DA GETİRMİŞTİ

İstanbul Valiliği, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla bazı mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını açıklamıştı.

Ormanlık alanlara girişler 24 Haziran­ -15 Ekim 2023 tarihleri arasında yasaklanmıştı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda Valilik, “Orman Yangınlarının Önlenmesi (Genelge 2023/1) konusundaki genelge aşağıya çıkarılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadelerini kullanmıştı.

DENİZLERE DE GİRİŞ YASAĞI

Öte yandan İstanbul Valiliği bir yasak daha getirmişti. O da İstanbul'da belirlenen yerlerin dışında İstanbul'dan denize girişler yasaklanmıştı. Yasaklama ise İstanbul Valiliği'nde yapılan açıklamada, özellikle yaz mevsiminde dikkatsizlik, tedbirsizlik, belirlenen kurallara uyulmaması ve yasak olan bölgelerde denize girilmesi gibi nedenlerle suda boğulma olaylarında artışlar görüldüğüne işaret edilmişti.