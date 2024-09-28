Narin cinayetini aydınlatacak flaş detay: Farklı kişilerde var

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin’in cinayetine dair yeni gelişmeler yaşanıyor. Cinayette ulaşılan yeni bilgilerde, aile büyüğü olan amca Hüseyin Güran’ın da ses kaydı alma özelliğine sahip evine takılı olan kamera görüntülerine de incelenmek üzere el konulduğu belirtildi.

Merkez Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolan, 8 Eylül günü cansız bedeni mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde soruşturma devam ediyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 3 savcı ve 1 başsavcı vekili tarafından araştırmalarda yeni detaylara ulaşıldı.

FARKLI KİŞİLERİN OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Sözcü Tv’nin özel haberine göre; elde edilen delillerin titizlikle incelendiği belirtilirken, amca Hüseyin Güran’a ait evdeki ses kaydedici özelliğe sahip kamera görüntüleri de TÜBİTAK’a gönderildiği belirtildi.

Kamera kayıtlarında; JASAT ekiplerinin Hüseyin Güran’ın evinin çevresinde arama faaliyetlerinin devam etiği tarihler ile amca Salim’in tutuklandığı ve cesedin bulunduğu tarihleri kapsayan zaman diliminde köyde olmaması gereken ve köyde ikamet etmedikleri halde farklı kişilerin olduğu tespit edildi. Gözler ise TÜBİTAK tarafından gelecek olan görüntü çözümüyle ilgili rapora çevrildi.

TÜBİTAK GÖRÜNTÜLERE EL KOYMUŞTU

El konulan kamerada, bilişim uzmanlarına göre 15 günlük kayıt olması gerekirken, hard diskte 7 günlük kayıt olduğu belirlendi. Narin'in cesedinin bulunduğu günü de kapsayan 8 günlük görüntü kaydının geri getirilmesi için harddisk TÜBİTAK'a gönderilmişti. TÜBİTAK'a gönderilen haddiskte 2 ile 9 Eylül tarihlerine ait kaydın olmadığı belirlenmişti. Kayıp görüntüler arasında Narin'in cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'e ait kayıtlar da bulunuyor. Görüntülerin geri getirilmesi; Narin'in cansız bedeninin bulunduğu gün ve öncesinde evde neler yaşandığına dair ipuçları verecek.

2 KİŞİ DAHA VAR

Daha önce amca Salim Güran'ın cesedi çuval içerisinde getirip kendisine verdiğini söyleyen Nevzat Bahtiyar eve giderek cesedi kendisinin aldığını itiraf etmişti. Cesedi götürdüğünde tek kişi oluğunu da söylemişti. Ancak; Nevzat Bahtiyar'ın yerini tespit eden 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na ait ve gece görüş özelliği bulunan "Şahin Göz" olayda flaş bir detayı ortaya çıkarmıştı. Bahtiyar'ın yanında 2 kişi daha belirlendi.

Nevzat Bahtiyar, Narin Güran'ı gömerken yanında iki kişi daha varmış. Cinayetin 38'inci gününde tespit edildi