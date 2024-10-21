Narin Güran cinayetinde istenen cezalar belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Narin Güran cinayetinde istenen cezalar belli oldu

Narin Güran cinayetine ilişkin hazırlanan iddianamede amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar hakkında işritak halinde çocuğu kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

4 sanığın olay anında aynı evde bulunduğu bilgisi de iddianameye girdi.

Tutuklu sanıklar amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.

Narin Güran cinayetine ilişkin HTS kayıtları ve DNA incelemeleri dahil tüm deliller savcılığa teslim edilmişti. Düzenlenen iddianameye göre, 12’si tutuklu 22 sanığın yargılanmasına ağır ceza mahkemesinde önümüzdeki günlerde başlanacak.

Narin Güran cinayetinde iddianame tamamlandı. Narin’in katili kimNarin Güran cinayetinde iddianame tamamlandı. Narin’in katili kim

Dosyada amca Salim Güran, bir numaralı sanık olarak görüldüğü belirtildi.

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