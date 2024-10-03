Narin Güran cinayetinde 'komşu köy' detayı! Soruşturmanın seyri tamamen değişecek

Diyarbakır'da 19 gün sonra cesedi dere yatağında çuval içinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın soruşturmasında, itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın yakınlarının Gönenli Köyü ve oğlunun yaşadığı Çarıklı beldesindeki evlere eş zamanlı baskın gerçekleştirildi.

Narin cinayetinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Sözcü TV’nin haberine göre; İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ın dere yatağında bulunduğu saatlerde farklı 2 kişinin daha olay yerinde tespit edildiği görüntülerle ilgili TÜBİTAK’ın hazırlayacağı bilirkişi raporu beklenirken, jandarma timleri komşu köylerde bazı evlere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

İKİ KÖYE EŞ ZAMANLI BASKIN

Tavşantepe Köyü'ne komşu olan Gönenli Köyü ile Çarıklı beldesinde itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın birinci derece yakınları, akrabaları ile oğlunun evine baskın düzenlendi. Aramada, jandarma bazı dijital materyaller ile delil niteliği taşıyabilecek şüpheli görülen bazı eşyalara incelenmek üzere savcılığın talimatıyla ele geçirdi. Dosyada yer alan bilgide Narin’in kaybolduğu gün ve saatte köyde ikamet etmediği ve hiçbir işi olmadığı halde Nevzat Bahtiyar’ın ağabeyi A.B’nin köyde bulunduğu belirtildi.

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OLAY GÜNÜ OĞLUNUN EVİNE GİTTİ

Nevzat Bahtiyar’ın olay günü saat 15.40 ile 16.30 arasında dere yatağında aracı 50 dakika boyunca sabit park halinde görüldüğü şahin gözü kamerasına yansımıştı. Cesedi gömdükten sonra Çarıklı beldesi istikametine doğru stabilize yoldan seyir halinde devam ederek aynı gün bu beldede ikamet eden oğlunun evine gittiği belirlenmişti.

BEKLENEN RAPOR GÖNDERİLMEDİ

Amca Salim Güran’ın da tutukluluğunun 1 ayı doldurması nedeniyle soruşturmayı yürüten 3 savcı, dosyayı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderdi. Dosyayı inceleyen nöbetçi hakimlik ise tutuklanan şüphelilere ait DNA bulgusu olup olmadığına dair Van Jandarma Kriminal Laboratuarı'ndan beklenen raporun henüz dosyaya gönderilmediğini işaret etti. Amca Salim’in bu aşamada kaçma, delilleri karartma, tanıklar üzerinde baskı kurma ihtimali bulunduğunu belirtti. Jandarma, savcılık ve sorgu hakimliğindeki ifadelerinde çelişkiye düştüğü belirtildi.

11 kişinin tutukluluğuna yapılan itirazda reddedildi.

NE OLMUŞTU?

8 yaşındaki Narin Güran, Diyarbakır’ın Bağlar İlçesinin Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos günü kaybolmuştu. 19 gün sonra cesedi köye 2 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulunan Narin soruşturması devam ediyor. Düzenlenen operasyonda Nevzat Bahtiyar'ın da aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.

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