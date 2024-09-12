Narin Güran cinayetinde tutuklanan 9 kişinin kimlikleri belli oldu

Türkiye'nin yakından takip ettiği Narin Güran soruşturmasında, gözaltına alınan 22 kişinin hakkında yeni gelişmeler yaşandı.

ANNE VE AĞABEYİNİN DE ARALARINDA OLDUĞU 9 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Şüphelilerden 9'u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi, 3'ü adli kontrol şartıyla 13'ü de serbest bırakıldı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheliler arasında anne Yüksel Güran (44) ile daha önce kolunda bulunan ısırık izi nedeniyle gözaltına alınıp serbest bırakılan ağabeyi Enes Güran'ın (18) da olduğu öğrenildi. Serbest bırakılan isimler arasında baba Arif Güran'ın da olduğu öğrenildi.

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Narin cinayetinde 9 tutuklama talebi. Baba dahil 13 kişi serbest bırakıldı

İŞTE TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLEN KİŞİLERİN GEREKÇELERİ

Anne Yüksel Güran - Kasten öldürme suçuna iştirak etmek

Ağabey Enes Güran - Kasten öldürme suçuna iştirak etmek

Kuzen Muhammet Kaya - Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek

Kuzen Birsel Güran - Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek

Yenge Maşallah Güran - Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek

Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy - Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek

Salim Güran'ın işçisi Ramazan Atasoy - Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek

Halasının eşi Mehmet Şevket Kaya - Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek

Amca Fuat Güran - Suç delillerini yok etmek

SERBEST BIRAKILANLAR

Baba Arif Güran, kuzenler Osman ve Uğurcan Güran, Narin'in yengesi Melek, işçi Ömer Yıldız, amcası Barış Güran, kuzeni Devran Güran, halası Azize Kaya, amcalar Memduh ve Halil İbrahim Güran ise serbest bırakıldı.

Narin'in kuzeni Melike Güran, amcalar Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran ise "suç delillerini yok etme" iddiasıyla adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakemliğine sevk edildi.

NARİN GÜRAN CİNAYETİ

Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası Salim Güran, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu duyurmuştu.

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