Narin'in katledildiği yere ilişkin flaş iddia. 'Telefon haritaları ahırı işaret ediyor'

Narin'in öldürüldüğü yere ilişkin iddia olayı ilk günden beri takip eden Ferit Demir'den geldi.

Demir, bölgedeki incelemelerde Android telefonlarının detaylarına ulaşıldığını, bu verilerin ise Narin'in ahırda katledildiğine işaret ettiğini söyledi.

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Narin'i kim ya da kimlerin öldürdüğüne ilişkin bilgilerin izi sürülürken Ferit Demir, Halktv canlı yayınında Narin'in nerede öldürüldüğüne ilişkin açıklamalar yaptı. Ferit Demir, "Bölgede yapılan incelemelerde o gün orada bulunanların Android telefonlarının detaylarına ulaşıldı. Biliyorsunuz Android telefonlar her adımın haritasını çıkarabiliyor. Elde edilen dijital bilgilere göre çok büyük ihtimalle hatta kesin de diyebiliriz Narin'in nerede katledildiği ortaya çıktı." dedi.

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"DİJİTAL VERİLER AYNI YERİ İŞARET EDİYOR"

Ferit Demir, telefon harikasına göre amca Salim Güran'ın eşi Fuat Güran'ın saat 15.15'ten sonra iki kez Narin'lerin evine gittiğini, kısa bir süre sonra 15.0” ile 15.20 arasında hızla ahıra gittiğini söyledi. Ferit Demir "Daha sonra bulunan haritalarda annesinin telefonu da ahırda tespit ediliyor. Çevrede duyulan panik ve kargaşa haliyle köydeki insanların da telefon verileri ahıra gittiklerini işaret ediyor. Bu verilerden tam bu noktanın yani ahırın Narin'in katledildiği nokta olduğunu ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Ferit Demir, diğer yandan savcılığın tüm şüphelilere ahır hakkında sorular sorduğunu ancak kimsenin bu konuya ilişkin bir şey söylemediğine dikkat çekti.