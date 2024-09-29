Narin Güran cinayetinde yeni detay! Amca Salim Güran meğer 12 gün boyunca…

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü’nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti gündemdeki yerini koruyor. Devam eden soruşturma kapsamında aralarında Narin’in annesi, ağabeyi ve amcasının da bulunduğu toplam 12 kişinin tutukluluğu sürüyor. Soruşturmanın 40. gününe girilmesine rağmen, Narin Güran’ı kimin ya da kimlerin katlettiği ise henüz bulunamadı.

Türkiye’nin gündemine oturan soruşturmada, aile üyelerinin sık sık çelişkili ifadeler verdiği belirtilirken, köylülerin de Narin’i arama çalışmalarını sekteye uğrattığı ortaya çıkmıştı.

Narin Güran’ın katledilmesiyle ilgili her geçen gün yeni bir iddia ortaya atılırken, arama çalışmalarının devam ettiği 2 Eylül’de tutuklanan amca ve köy muhtarı Salim Güran ile Narin'in annesi Yüksel Güran arasında bir ilişki olduğu, Narin'in de bu ilişkiye tanık olduktan sonra öldürüldüğü öne sürülmüştü. 8 yaşındaki Güran’ın cesedini Eğertutmaz Deresi’ne bıraktığını itiraf eden tutuklu Nevzat Bahtiyar, son ifadesinde bu iddiayı doğrularken Narin’i de amca Salim Güran’ın öldürdüğünü iddia etmişti

Vahşice katledilen Narin Güran cinayetinde tüm oklar amca Salim Güran’ı gösterirken, Halk TV muhabiri Ferit Demir, Salim Güran’la ilgili dikkat çeken soruları kamuoyu önünde sordu. Küçük kızı arama çalışmalarının devam ettiği günlerde Salim Güran’la ilgili gözlemlerini paylaşan Demir paylaşımında "Konuşan olursa gereğini yaparım mesajı mı veriyordu?" diye sordu.

"VALİNİN YANINA BİLE SİLAHLA GİTTİ"

Ferit Demir paylaşımında "Narin'in canice katledilmesi soruşturmasında 1 numaralı zanlı olan amca Salim Güran ile ilgili bir gözlemimi anlatıp birkaç soru soracağım. Tabii ki cevap alamayacağımı da biliyorum.

Narin kaybolduktan sonra köyde uzunca bir süre kalıp yayınlar yaptım. Salim Güran gözaltına alındığı güne ruhsatlı silahını herkesin göreceği şekilde belinden hiç indirmedi. Hatta vali ve Jandarma komutanı köye gelirken bile onların bulunduğu alana hep silahlı olarak gitti.

"KONUŞAN OLURSA GEREĞİNİ YAPARIM MESAJI MI VERİYORDU?"

Şimdi soralım;

Köyde onlarca jandarma varken Salim Güran ortalıkta silah ile neden dolaştı?

Salim Güran köy içinde silahı özellikle görünür şekilde dolaşırken kime ne mesaj verdi?

Salim Güran silahı belinde özellikle hep görünür şekilde neden dolaşıyordu?

Aynı zamanda köy muhtarı olan Salim Güran Valinin yanına silahla gidecek kadar saldırı tehlikesi altında mıydı?

Salim Güran'ın köy içinde onlarca asker varken silahı görünür şekilde dolaşarak konuşan olursa gereğini yaparım mesajı mı veriyordu?

Bu sorulara kimse cevap vermez ama ben yine de sordum..." ifadelerine yer verdi.