Narin Güran cinayetinde yeni görüntü ortaya çıktı: Nevzat'ı cezaevinde hallederler

Düzenleme: Kaynak: ahaber
Narin Güran cinayetinde yeni görüntü ortaya çıktı: Nevzat'ı cezaevinde hallederler

Diyarbakır'da vahşice öldürülen Narin Güran cinayetinde ağabey Enes Güran'ın cezaevinde ailesiyle görüştüğü anların kayıtları ortaya çıktı. Enes Güran ve aile fertlerinin neşeli halleri şoke ederken, Enes Güran'ın Nevzat Bahtiyar için "Onu cezaevinde hallederler" ifadesi dikkat çekti.

Türkiye haftalardır Narin Güran cinayetini konuşmaya devam edilor. Cinayetle ilgili her geçen gün yeni bilgi, belgel ve görüntüler ortaya çıkıyor.

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Son olarak A Haber'de yayınlanan Gece Ajans'ı programında skandal yeni görüntüler paylaşıldı.

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Narin'in cesedinin taşındığı araç, ahırın önünde bulunan taştaki kanlar, Narin'in terlikleri ve ağabey Enes Güran'ın sırtında ve yüzündeki tırnak izleri ortaya çıkmıştı.

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"BABAM NARİN'İ ÖLDÜRMEDİ"

Narin'i Kur'an kursundan çıktıktan sonra son gören kuzenin ifadesi, ağabey Enes Güran'ın cezaevinde ailesi ile görüşmesine dair yeni bir video ilk kez A Haber ekranlarında yayınlandı.

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Videoda aile bireylerinin mutluluğu dikkat çekti. Öte yandan itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar da A Haber'e özel bir röportaj verdi. İbrahim Bahtiyar, "Babam Narin'i öldürmedi" ifadelerini kullandı.

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Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içerisinde bulunan Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili dava geçtiğimiz günlerde görülmeye başlanmıştı.

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Cinayetin en büyük şüphelileri amca Salim Güran, ağabey Enes Güran, anne Yüksel Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar olurken; 7 Kasım'da başlayan davada henüz itiraf gelmedi.

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Diyarbakır'da vahşice öldürülen Narin Güran cinayetinde 3 duruşma görüldü. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken, ağabey Enes Güran'ın cezaevinde ailesiyle görüştüğü anların kayıtları ortaya çıktı.

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ENES'İN CEZAEVİNDEKİ GÖRÜŞMELERİ ŞOKE ETTİ

Aile bireyleri toplanıp cezaevinde bulunan ağabey Enes Güran'a bağlandı. Ortaya çıkan görüntülerde yas evi değilmişçesine bir durum olduğu dikkatlerden kaçmadı.

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Ağabey Enes Güran, "Allah'ın izniyle bu hafta her şey belli oluyor. Buradan çıkacağım, kafamız dik, alnımız açık." ifadelerini kullanırken, Narin Güran'ın tutuklu olmayan ağabeyi Baran Güran, "En azından sizin çıkacağınız kesin." Enes, "Ağabey, diğerleri cezaevinde hallederler zaten." ifadelerini kullandı.

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Ortaya çıkan bir diğer görüntüde ise Enes Güran'ın diş fırçasına dair konuşmasındaki detaylar dikkat çekti.

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Enes Güran, "Narin benim diş fırçamı kullandı, bir şey olur mu?" derken, tutuklu olmayan ağabey Baran Güran ise, "Onu sen elini ısırdın diye aldılar. Narin diş izi var mı yok mu ona bakacaklar. Ondan bir şey olmaz, sen neden kendine endişe ediyorsun? Yenge Hediye ifadesini verdi, senin evde olduğunu söylüyor. Biraz sabret." ifadelerini kullandı.

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