Narin Güran soruşturması yeni bir boyut kazandı! Amca olay günü 5 kez kimi aradı

Düzenleme: Kaynak: ntv
Narin Güran soruşturması yeni bir boyut kazandı! Amca olay günü 5 kez kimi aradı

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturmada ikinci bir tanık olduğu ortaya çıktı. Öte yandan amcanın olay günü 72 dakikada bir kişiyle defalarca telefonda görüştüğü öğrenildi.

Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturmada ikinci bir tanığın olduğu ortaya çıktı.

AMCA GÜRAN İKİNCİ TANIĞI YALANLADI

NTV’nin haberine göre, Narin'in amcası Salim Güran, kaybolma günü saat 18:50'de tarlada olduğunu iddia etmişti. Ancak tanık Mehmet Şevket Kaya, amcayı 18:30 ile 19:00 arasında çocuğun evinin yakınlarında gördüğünü söyledi.

Bu ifade üzerine Güran, tanığı yalan söylemekle suçladı ve "Böyle bir şey yok, yalan söylüyor" dedi.

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CİNAYETTE SIR 72 DAKİKA

Öte yandan tutuklanan amcanın olay günü amcanın yaptığı telefon görüşmeleri de dikkat çekti. HTS kayıtlarına göre, Salim Güran 1 saat 12 dakika içinde Antalya'da yaşayan bir kişiyi 5 kez aradı. Bu aramaların olay günü gerçekleşmesi nedeniyle ekipler, bu görüşmelerin içeriğini ve Antalya'daki kişiyle olan bağlantıyı derinlemesine araştırıyor.

Öte yandan, uzmanlar Narin’in cansız bedenini dereye saklayan Nevzat Bahtiyar'ın bu eylemi tek başına gerçekleştirmesinin zor olduğunu vurguluyor.

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