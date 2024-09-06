Narin soruşturmasında yeni gelişme: Uydu görüntüleri incelenecek

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin aranmasında yeni boyuta geçildi. 2 haftayı aşkın süredir devam eden çalışmalarda uygu görüntülerinin de taranmasına karar verildi.

Geniş çaplı aramalar sonucunda gözler Narin'in amcası üzerine çevrilmişti. Tavşantepe Köyü çevresinde 4 farklı noktada yoğunlaşan aramalara uydularda dahil edildi.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde, 21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin'in bulunması için yürütülen aralıksız sürüyor.

Kayıp Narin'in ailesiyle ilgili bomba iddia: Ailenin bağlı olduğu yapı var

Arama ekipleri, şimdiye kadar defalarca taranan bölgede, gözden kaçan bir detay ya da Narin Güran'a ait herhangi bir iz bulabilmek umuduyla yeniden harekete geçti.

UYDU GÖRÜNTÜLERİYLE 4 FARKLI NOKTADA ARAMA YAPILACAK

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’nın idaresinde yürütülen arama çalışmalarında, bölge yeniden baştan sona taranıyor. Aramalar, Tavşantepe köyü etrafında dört farklı noktada yoğunlaşıyor ve bu noktalar, uydu görüntüleri üzerinden uzman ekiplerce işaretlenmeye başladı.

2 helikopter, 48 drone ve 2 bin personelle sürdürülen çalışmalarda, toplamda 11 bin metrekarelik alanın yeniden taranmasına başlanacak. Uzmanlar, daha önce gözden kaçmış olabilecek her detayı yeniden inceleyerek sekizinci kez bölgeyi baştan sona inceleyecek.

MEZARLIKTA ŞÜPHELİ BULGULAR İNCELENİYOR

Arama ekipleri, Tavşantepe Mahallesi'nde mezarlıkta Aselsan’ın yeraltı görüntüleme cihazları ile eski ve yeni mezarları taradı. Yapılan bu özel taramada bazı şüpheli bulgulara rastlandı. Ancak bulguların Narin Güran'a ait olup olmadığı Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek rapora göre belli olacak.