Kayıp Narin'in ailesiyle ilgili bomba iddia: Ailenin bağlı olduğu yapı var

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kayıp Narin'in ailesiyle ilgili bomba iddia: Ailenin bağlı olduğu yapı var

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 15 gündür kayıp olarak aranan 8 yaşındaki Narin Güran’ın amcasının tutuklandığı bildirildi. Güran ailesinin çelişkili ifadeleri de kamuoyunun dikkatini çekmişti. Bu gelişmelerin ardından, Güran ailesi hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Altan Sancar, Güran ailesinin, Diyarbakır’da 1990’lı yıllardan bu yana etkili olan bir yapıyla yakın ilişki içinde olduğunu öne sürdü.

Tüm Türkiye, 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelecek güzel haberi bekliyor. 21 Ağustos'ta Kur’an kursuna gitmek üzere evinden çıkan Narin'den bir daha haber alınamadı.

Kayıp Narin’i bulmak için kurulan özel ekipler henüz başarı sağlayamadı. Öte yandan, köyün muhtarı olan Narin’in amcası S.G., kasten adam öldürme suçlamasıyla tutuklandı.

"AİLE 90'LI YILLARDAN BERİ BİR YAPIYA BAĞLI"

Mahkeme tarafından yayın yasağı getirilen olayla ilgili olarak gazeteci Altan Sancar, Sözcü TV yayınında açıklamalarda bulundu. Sancar, Güran ailesinin üzerinde etkili olan bir yapı bulunduğunu iddia ederek, bu yapıyı “90’lı yıllardan bu yana Diyarbakır’da etkili olan ve son dönemde güçlendirilmeye çalışılan bir yapı” olarak tanımladı.

Narin’i bulmak için özel ekip gönderildi. 12 dakikanın sırrı araştırılıyorNarin’i bulmak için özel ekip gönderildi. 12 dakikanın sırrı araştırılıyor

Kayıp Narin hakkında şok iddia. Araçta baygın halde yatıyordu, üzerinde battaniye vardıKayıp Narin hakkında şok iddia. Araçta baygın halde yatıyordu, üzerinde battaniye vardı

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