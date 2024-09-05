Kayıp Narin'in ailesiyle ilgili bomba iddia: Ailenin bağlı olduğu yapı var

Tüm Türkiye, 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelecek güzel haberi bekliyor. 21 Ağustos'ta Kur’an kursuna gitmek üzere evinden çıkan Narin'den bir daha haber alınamadı.

Kayıp Narin’i bulmak için kurulan özel ekipler henüz başarı sağlayamadı. Öte yandan, köyün muhtarı olan Narin’in amcası S.G., kasten adam öldürme suçlamasıyla tutuklandı.

"AİLE 90'LI YILLARDAN BERİ BİR YAPIYA BAĞLI"

Mahkeme tarafından yayın yasağı getirilen olayla ilgili olarak gazeteci Altan Sancar, Sözcü TV yayınında açıklamalarda bulundu. Sancar, Güran ailesinin üzerinde etkili olan bir yapı bulunduğunu iddia ederek, bu yapıyı “90’lı yıllardan bu yana Diyarbakır’da etkili olan ve son dönemde güçlendirilmeye çalışılan bir yapı” olarak tanımladı.

Narin’i bulmak için özel ekip gönderildi. 12 dakikanın sırrı araştırılıyor

Kayıp Narin hakkında şok iddia. Araçta baygın halde yatıyordu, üzerinde battaniye vardı