Narin'e kıyan eller kırılsın! Çocuğa yönelik suça idam gelsin

Türkiye minik Narin’e ağlıyor… Diyarbakır’ın Tavşantepe Köyü’nde kaybolan ve 19 gün sonra bir derede cansız bedeni bulunan Narin Güran cenaze namazının ardından bugün köyünde toprağa verildi.

Narin’in acı kaybının ardından sanattan spor dünyasına ünlü isimlerden peş peşe tepkiler geldi:

Sarp Apak:

Narin’in katledilmesi, İlkan’ın şok edici gidişi, geleceğimiz, gururumuz teğmenlerimiz.. Sadece 1 günde yaşanan olaylara bak. Tüm halkımıza sabırlar diliyorum . Kırmızı ışıkta geçince evimize fotoğrafımız gelirken 15 suç kaydıyla cinayet işleyen suç makinaları… Ne yapıcaz biz ? Çok fazla adaletsizlik birikti, söz bitti.

Demet Akalın:

İdam gelmeli! İnsan hakkıysa Narinin hakkıydı yaşamak! Tecavüzcülere bebeklere uzanan eller yaşamamalı!

Gülşen:

Narin… Kara haberinle hepimiz yastayız, hepimiz nefessiziz. Çok ama çok üzgünüm. Sana kıyanlar olmalıydı bugün senin yerinde!

Narin Güran kendi köyünde toprağa verildi

Cemal Enginyurt:

Umutla bekledim. Kötümser olmadım. İçimden hep güzel haberler gelsin istedim. Olmadı,olamadı. Narinin cansız bedenine ulaşıldı. Katiller bulunsun, Hesap sorulsun. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Canına kıyanlara Lanet olsun.

Uğur Dündar:

Öyle bir ağlasam Öyle bir ağlasam çocuklar Size hiç gözyaşı kalmasa. Öyle bir aç kalsam

Öyle bir aç kalsam çocuklar Size hiç açlık kalmasa. Öyle bir ölsem Öyle bir ölsem çocuklar Size hiç ölüm kalmasa... Aziz Nesin

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Tarkan:

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