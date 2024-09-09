Narin’in tabutunda acı detay. Son isteği gelinlik giymekti

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve dün Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.
Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Narin Güran'ın cenazesinin bugün defnedileceği belirtildi.
CENAZESİ KOMŞU KÖYDEN KALDIRILDI
Narin'in cenazesi, öldürüldüğü Tavşantepe Köyü'nden değil, Batı Karakoç Köyü'nden kaldırılıyor. Güran'ın köye getirilen cenazesinde tabutun üzerine örtülen gelinlik dikkat çekti.
Güran kaybolduktan sonra konuşan annesi "Narin amcasının oğlunun düğününde gelinlik giymek istiyordu. Bana gelinlik al demişti" ifadelerini kullanmıştı.