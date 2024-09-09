Narin’in tabutunda acı detay. Son isteği gelinlik giymekti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Narin’in tabutunda acı detay. Son isteği gelinlik giymekti

Ptopsi işlemleri tamamlanan Narin Güran’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan çıkarıldı ve yakınları tarafından alındı. Narin'in cenazesi öldürüldüğü Tavşantepe Köyü'nden değil Batı Karakoç Köyü'nden kaldırıldı. Narin'in tabutundaki detay ise yürekleri dağladı.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve dün Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Narin Güran'ın cenazesinin bugün defnedileceği belirtildi.

aa-20240909-35600305-35600299-diyarbakirda-olu-bulunan-narin-guran-son-yolculuguna-ugurlandi.jpg

CENAZESİ KOMŞU KÖYDEN KALDIRILDI

Narin'in cenazesi, öldürüldüğü Tavşantepe Köyü'nden değil, Batı Karakoç Köyü'nden kaldırılıyor. Güran'ın köye getirilen cenazesinde tabutun üzerine örtülen gelinlik dikkat çekti.

Güran kaybolduktan sonra konuşan annesi "Narin amcasının oğlunun düğününde gelinlik giymek istiyordu. Bana gelinlik al demişti" ifadelerini kullanmıştı.

Son Haberler
Tekirdağ'da farklı tarihlerde çeşitli uyuşturucu maddeleri ele geçirildi
Tekirdağ'da farklı tarihlerde çeşitli uyuşturucu maddeleri ele geçirildi
Obama’nın kızı Malia Obama kırmızı halıda
Obama’nın kızı Malia Obama kırmızı halıda
Sakarya Kocaali’de denize girişler yasaklandı: Rip akıntısı tehlikesi
Bir ilde denize girişler yasaklandı
Otomobil alev topuna döndü
Otomobil alev topuna döndü
Bir dirhem bal için bir keçiboynuzu çiğnemek deyimi ne anlama geliyor?
Bir dirhem bal için bir keçiboynuzu çiğnemek deyimi ne anlama geliyor?