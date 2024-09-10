Narin'in annesi de telefon kayıtlarını silmiş!

Halktv muhabiri Fırat Demir amca Salim Güran'ın telefonundaki bilgileri sildiğini hatırlatarak "Sadece Narin Güran'an amcası değil köyde bulunan birçok vatandaşın yakın zamanda telefonlarını daha geri modellerle değiştirmiş. Oysa köyde geçim sıkıntısı yok. Biz köyde sadece 3 tane Porsch marka araç gördük. BMV ve Mercedes gibi lüks marka araçlar kullanılıyordu. Köylülerin telefonlarının toplanmaması büyük eksiklik gibi görünüyor" diye konuştu

Narin’in amcasının sildiği mesajlar istenilmişti… WhatsApp’tan cevap geldi

ANNE DE TELEFON MESAJLARINI SİLMİŞ

Narin'in amcası Salim Görün gibi, annesinin de telefon mesajlarını sildiği iddia edildi.

Ferit Demir, Narin Güran’ın gömülmesinin tek başına bir kişi tarafından yapılamayacağını belirterek 15-20 kilogramlık taşların düzgün bir şekilde cesedin üzerine dizilmesinin tek başına yapılamayacağı gösterdiğini belirtti. Bunun konu ile ilgili birçok kişinin telefonla yazışmış olabileceğini düşündürdüğünü belirtti.

Ferit Demir, Narin’in annesinin telefon kayıtlarını sildiğini ve gözaltındakilerin çoğunun telefonlarını ya daha eski telefonlar ile değiştirdiğin ya da kayıtlarını sildiğini açıkladı.