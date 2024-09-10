Narin'in cinayet nedeninde sonuca yaklaşıldı. Uzman sorgucular 3 ihtimal üzerinde duruyor

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan Tavşantepe köyünde, Kur’an kursundan döndükten sonra kaybolduğu belirtilen 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni, kaybolduğundan 19 gün sonra bir dere yatağında bulunmuştu.

Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasının ardından herkes, cinayetin nedenini merak ederken Gazeteci Ersin Eroğlu'ndan canlı yayında dikkat çeken bir açıklama geldi.

"NARİN 3 SEBEPTEN ÖLDÜRÜLMÜŞ OLABİLİR"

Diyarbakır'daki uzmanların araştırmalarında büyük oranda 3 ihtimal üzerinde durulduğu açıklandı.

Bu ihtimallerin, Narin’in görmemesi gereken bir şey görmüş olabileceği,

aile içindeki birinin Narin’e zarar vermiş olabileceği ve ailenin de bu kişiyi korumak amacıyla böyle bir cinayet işlemiş olabileceğiydi. Bu kişilerin ağabey ya da kuzen olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu açıklandı.

Bir diğer ihtimalin ise istismar ihtimali olduğu belirtildi. Eroğlu, ilk iki ihtimalin daha güçlü olduğunu, istismarın ise şu an için düşük ihtimal olarak değerlendirildiğini ifade etti.

HANDE FIRAT: EVDE BİR SAHNE GÖRDÜĞÜ VE O NEDENLE DE ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan Hande Fırat ise "Narin’in evde bir sahne gördüğü ve o nedenle de öldürülmüş olabileceği iddiası üzerinde duruluyor" dedi. Söz konusu yazısını bugün kaleme aldığı yazısında paylaştı:

"Sosyal medyada Narin’in tutuklu amca ile annesinin çocuğu olabileceği iddia ediliyordu. Doğru değil. DNA örnekleri incelendi. Ancak o konuşkan Narin’in evde bir sahne gördüğü ve o nedenle de öldürülmüş olabileceği iddiası üzerinde duruluyor. Amca’nın Narin’in annesiyle bir ilişki yaşadığı iddiası araştırılıyor. Amca bu iddiayı reddetti ancak zaten bir ilişkileri olsa da kimse 'Evet ilişkimiz vardı' demesini beklemiyor. Narin tek çocuk değil. Yüksel- Arif Güran çiftinin 5 de erkek çocuğu var. Araştırılan bir başka iddia da ağabeylerinden biri ile ilgili. İlki tutuklu amcanın o ağabeye; 'Narin’i öldür yoksa ikinizi de öldürürüm' dediği iddiası. İkincisi ise uyuşturucu kullandığı ve ruh sağlığı bozuk olduğu iddiasıyla Narin’i öldürmüş olabileceği. Bu arada dosyada cinayeti gördüğünü söyleyen bir gizli tanık yok. Amcanın ailede çok güçlü bir figür olmasından yola çıkarak, 'Cinayet sonrası bütün aileyi toplayıp, bir uzlaşı mı sağladı' sorusunun da yanıtı aranıyor. Bir başka deyişle yetkililer, 'Herkes sonradan öğrendi ve kolektif olarak susmak zorunda mı kaldı' iddiasını da göz ardı etmiyor."