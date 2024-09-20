Narin'in katledildiği köydeki çocuklarla ilgili endişe verici sonuç! Bakanlığın raporunda ortaya çıktı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturması kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri Tavşantepe Mahallesi’ne giderek psikososyal destek çalışmalarına başlamıştı.

NARİN'İN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN ADLİ TIP RAPORU TAMAMLANDI

Narin'in kaybolmasından cesedinin bulunmasına, sonrasında ise okulların açılması sürecinde çalışmalarına devam eden Bakanlık ekipleri, 7-13 yaş arası 50’ye yakın çocuğa sosyal çalışmacılar, psikologlar ve psikolojik danışmanlarca 3 ayrı gruba destek sağladı.

Güvenli alan çalışmalarından, stres, kaygı ve korku anlarında yapılması gerekenlere, gelecek hayallerinden, umutlarına kadar birçok konu üzerinde çocuklarla yapılan görüşmelere ilişkin psikososyal destek ekibi tarafından hazırlanan rapor tamamlanarak bakanlığa gönderildi.

Saha ekipleri tarafından Tavşantepe Mahallesi’ndeki çocukların durumlarına ilişkin hazırlanan ön raporda, "çocukların yaşanan durumla ilgili konuşmadıkları, bu durumu bastırmış veya anlamlandıramamış olabilecekleri" değerlendirmesi yapıldı.

TAVŞANTEPE ÖZEL EKİBİ

Öte yandan çocuklara "aileleri tarafından çok sıkı bir şekilde konunun konuşulmaması telkininde bulunulduğu ihtimali"nin de belirtildiği raporda, yaşanan süreçte köyde çok sayıda jandarma ve arama kurtarma ekibinin bulunmasının çocukların günlük yaşam rutinlerini etkilediği ve çocukların bu duruma gerek psikolojik gerek sosyal uyum sağlamakta zorlandıkları değerlendirmesi yapıldı.

BAKAN GÖKTAŞ TALİMAT VERDİ

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın gelen ilk raporun ardından çocukların durumlarının daha derinlemesine incelenmesine yönelik talimat verdiği de öğrenildi.

Bu kapsamda Bakanlık'ta Tavşantepe Mahallesi'ndeki çocukların psikolojik iyilik hallerinin artırılması ve günlük yaşam rutinlerinin tekrar eski düzene girmesine yönelik daha kapsamlı bir ekibin oluşturulduğu ortaya çıktı.

Daha kapsamlı çalışmaların, soruşturmanın tamamlanması hemen ardından başlayacağı kaydedildi.