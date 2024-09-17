Narin'in köyünde yayın yapan muhabiri çocuklar taşladı

Sözcü TV, bugün trajik bir şekilde katledilen Narin'in köyünde gün boyunca yayınlar yaptı.

Köydeki atmosferi ve yaşananları aktarmak için orada bulunan Sözcü TV muhabiri, beklenmedik bir olayla karşılaştı ve hayatının şokunu yaşadı.

Muhabir, köydeki çocukların kendilerine taş attığını belirterek, "Çocuklar bize taş atıyor" diyerek bu şok edici durumu duyurdu.

Diyanet, Tavşantepe imamı hakkında soruşturma açtı. Narin soruşturmasında serbest bırakılmıştı

Muhabir şunları belirtti:

"Çocuklar bize taş atıyorlar. Çekmeyelim. Çocuklar da bize tepki gösteriyorlar. Bunları nereden öğrendiklerini inanım bilmiyoruz. Yukarı çıkmayacaktık halbuki. Ev biraz ileride. Hala atıyorlar. Bu neden yaşanıyor.

Çocuklara bunu biri mi öğretiyor biri mi yaptırıyor inanın bilmiyoruz. Köydeki gerilin her geçen gün artmaya devam ediyor. Bizler zaten çocukların yüzünü göstermiyoruz. Yukarı çıkmayacağız."