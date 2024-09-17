Narin'in köyünde yayın yapan muhabiri çocuklar taşladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Narin'in köyünde yayın yapan muhabiri çocuklar taşladı

Diyarbakır'da Narin'in köyünde yayın yapan Sözcü muhabirini çocukların taşladığı bildirildi.

Sözcü TV, bugün trajik bir şekilde katledilen Narin'in köyünde gün boyunca yayınlar yaptı.

Köydeki atmosferi ve yaşananları aktarmak için orada bulunan Sözcü TV muhabiri, beklenmedik bir olayla karşılaştı ve hayatının şokunu yaşadı.

Muhabir, köydeki çocukların kendilerine taş attığını belirterek, "Çocuklar bize taş atıyor" diyerek bu şok edici durumu duyurdu.

Diyanet, Tavşantepe imamı hakkında soruşturma açtı. Narin soruşturmasında serbest bırakılmıştıDiyanet, Tavşantepe imamı hakkında soruşturma açtı. Narin soruşturmasında serbest bırakılmıştı

son.jpg

Muhabir şunları belirtti:

"Çocuklar bize taş atıyorlar. Çekmeyelim. Çocuklar da bize tepki gösteriyorlar. Bunları nereden öğrendiklerini inanım bilmiyoruz. Yukarı çıkmayacaktık halbuki. Ev biraz ileride. Hala atıyorlar. Bu neden yaşanıyor.

Çocuklara bunu biri mi öğretiyor biri mi yaptırıyor inanın bilmiyoruz. Köydeki gerilin her geçen gün artmaya devam ediyor. Bizler zaten çocukların yüzünü göstermiyoruz. Yukarı çıkmayacağız."

Son Haberler
Ankara'da otomobil ile dolmuş çarpıştı! Yaralılar var
Ankara'da otomobil ile dolmuş çarpıştı! Yaralılar var
Selçuk İnan isyan etti
Selçuk İnan isyan etti
Suç makinesi kucağında bebekle tutuklandı
Suç makinesi kucağında bebekle tutuklandı
DEM Partili Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık hakkında 37 yıla kadar hapis istemi
DEM Partili Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık hakkında 37 yıla kadar hapis istemi
Okan Buruk'tan kahreden Icardi açıklaması
Okan Buruk'tan kahreden Icardi açıklaması