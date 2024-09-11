Narin'in mezarında itiraf gibi ağıt

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Narin'in mezarında itiraf gibi ağıt

Vahşice katledildikten 19 gün sonra dere kenarında cesedi bulunan Narin Güran'ın mezarı başında ağıt yakan bir kadının Havin'ime de böyle kıydılar sözleri, "Daha önce de bu tür cinayetler işlendi mi?" sorusunu akıllara getirdi.

Diyarbakır'da katledildikten sonra dere kenarında cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin Güran'ın mezarı başında ağıt yakan gündem oldu.

Bir kadının "Havin'ime de böyle kıydılar" şeklindeki ağıdı adete akıllara birçok soru işareti getirdi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturmada itirafçı Nevzat Bahtiyar savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklandı.

Narin Güran soruşturması yeni bir boyut kazandı! Amca olay günü 5 kez kimi aradıNarin Güran soruşturması yeni bir boyut kazandı! Amca olay günü 5 kez kimi aradı

Narin'in muhtar amcası açığa alındıNarin'in muhtar amcası açığa alındı

Soruşturma kapsamında gözaltında bulunanlar arasında yer alan köy imamı ise jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltındaki şüphelilerin sorgusu için bir gün daha ek gözaltı süresi alındı.

"HAVİN'İME DE BÖYLE KIYDILAR"

Ağıt yakan bir kadının söylediği sözler akıllara durgunluk verecek nitelikteydi. Narin'in kabri başında gözyaşı döken bir akrabası "Havin'ime de böyle kıydılar" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA AÇILACAK MI?

Narin'in akrabasının bu sözleri sosyal medyada gündem olurken, bu konu hakkında soruşturma başlatılıp başlatılmayacağı merak konusu oldu. Videoyu alıntılayan birçok kişi yetkililere seslenerek "Bu konuyla ilgili hemen soruşturma başlatılmalı" çağrısında bulundu.

Son Haberler
Sokak röportajında Dilan Polat’ın tahliyesine sevinen genç kadın tartışma yarattı
Dilan Polat'ı ve paylaşımlarını özlediğini söyledi
HalkTV canlı yayınına müdahale
HalkTV canlı yayınına müdahale
'Suçu varsa eğer Süleyman'ı alacaksanız alın'. Ayhan Bora Kaplan davasında flaş savunma
'Suçu varsa eğer Süleyman'ı alacaksanız alın'. Ayhan Bora Kaplan davasında flaş savunma
Whatsapp'dan Narin soruşturması ile ilgili açıklama. Konuşmalar paylaşılacak mı?
Whatsapp'dan Narin soruşturması ile ilgili açıklama. Konuşmalar paylaşılacak mı?
Tehlikeli TikTok akımı: ‘Ona ne kadar güveniyorsun’ viral oldu kazalar arttı
TikTok'ta başlatılan tehlikeli akım ve yapılan kazalar