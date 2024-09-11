Narin'in mezarında itiraf gibi ağıt

Diyarbakır'da katledildikten sonra dere kenarında cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin Güran'ın mezarı başında ağıt yakan gündem oldu.

Bir kadının "Havin'ime de böyle kıydılar" şeklindeki ağıdı adete akıllara birçok soru işareti getirdi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturmada itirafçı Nevzat Bahtiyar savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklandı.

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Soruşturma kapsamında gözaltında bulunanlar arasında yer alan köy imamı ise jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltındaki şüphelilerin sorgusu için bir gün daha ek gözaltı süresi alındı.

"HAVİN'İME DE BÖYLE KIYDILAR"

Ağıt yakan bir kadının söylediği sözler akıllara durgunluk verecek nitelikteydi. Narin'in kabri başında gözyaşı döken bir akrabası "Havin'ime de böyle kıydılar" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA AÇILACAK MI?

Narin'in akrabasının bu sözleri sosyal medyada gündem olurken, bu konu hakkında soruşturma başlatılıp başlatılmayacağı merak konusu oldu. Videoyu alıntılayan birçok kişi yetkililere seslenerek "Bu konuyla ilgili hemen soruşturma başlatılmalı" çağrısında bulundu.