NASA 50 yıl sonra ilk kez Ay'a iniyor

Kaynak: İHA
NASA 50 yıl sonra ilk kez Ay'a iniyor
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 50 yıl sonra ilk Ay misyonuna başlıyor. Bugün Florida’dan fırlatılan Vulcan Centaur roketi 23 Şubat Cuma günü Ay’a inecek.

NASA, bugün ilklere imza atmak üzere yeni bir Ay misyonu için harekete geçti. 1972 yılından sonra ilk kez Ay'a iniş misyonu başlatan NASA'nın Astrobotic Peregrine adlı iniş aracını taşıyan Vulcan Centaur roketi bugün Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan gönderildi.

Yerel saatle 02.18 esnasında başarıyla fırlatılan Vulcan roketini taşıyan Astrobotic Peregrine, NASA’nın Ticari Ay Yükü Hizmetleri (CLPS) girişimi kapsamında aya bilimsel ekipman götürecek. Ekipmanlar arasında milyonlarca kişinin ilgiyle takip ettiği ABD bilim kurgu dizisi Star Trek’in (Uzay Yolu) ekibinden hatıralar da bulunuyor.

Uzay aracı, Ay’da tur atan ilk ABD robotu olarak tarihe geçecek.

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BAŞARLILI BİR AYRILMA OLDU

Vulcan roketinin geliştirici firması United Launch Alliance (ULA) Sözcüsü Amanda Sterling, Peregrine Ay’a iniş aracının kendisini uzaya taşıyan Vulcan Centaur roketinden 51 dakika 6 saniyelik bir zaman diliminde başarıyla ayrıldığını açıkladı.

ULA CEO’su Troy Bruno ise “Çok heyecanlıyım. Bu ekiple gurur duyuyorum. Uzun yıllar süren sıkı bir çalışma oldu. Ay’a geri dönüyoruz. Ekibimiz çok iyi bir iş çıkardı. Bu duyguyu tarif etmek mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Astrobotic Peregrine’nin 23 Şubat tarihinde Ay’a yumuşak iniş yapması öngörülüyor.

Bu süreye kadar roket, eliptik bir yörüngede yolculuk yapacak.

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