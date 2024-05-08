NASA kara delikte yolculuk yapmanın nasıl olduğunu videoyla anlattı

NASA, kara delikte yolculuk yapmayı anlatan etkileyici bir video yayınladı ve bu video tıklanma rekorları kırdı. Video, bilimkurguyla gerçek bilimi harmanlayarak izleyicilere kara deliklerin nasıl oluştuğunu ve içlerine nasıl yolculuk yapılacağını gösteriyor. Görsel efektlerle desteklenen bu etkileyici video, bilim meraklıları ve genel izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Kara deliklerin gizemli dünyasına yolculuk etmek isteyenler için heyecan verici bir deneyim sunan bu video, NASA'nın bilim ile sanatı bir araya getirme konusundaki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi