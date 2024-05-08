Elleriyle beslediği karga görenleri şaşırttı

Kaynak: İHA
Elleriyle beslediği karga görenleri şaşırttı
Küçükçekmece'de yaşayan Yurdagül Demir'in karga ile kurduğu sıra dışı dostluk, görenleri tebessüm ettirdi.

Küçükçekmece'de yaşayan 57 yaşındaki Yurdagül Demir, elleriyle beslediği bir karga ile sıra dışı bir dostluk kurdu. Kargayı çocuk gibi seven ve onunla vakit geçiren Demir, yanında getirdiği simidi kargaya ikram etti. Bu sevimli dostluğun görüntüleri, cep telefonu kamerasına yansıdı ve sosyal medyada hızla yayıldı. Yurdagül Demir, yaşadığı deneyimi şu sözlerle anlattı: "Bir anda otururken yanıma geldi. Benden kaçmayarak kendisini sevmeme izin verdi. Belli bir zaman geçirdikten sonra arabama yöneldim. O da benimle birlikte gelerek araca bindi. Sonrasında yanımda getirdiğim simidi kargaya ikram ettim. Böyle yanıma gelmesi, benimle beraber zaman geçirmesi ve korkusuzca davranması beni çok şaşırttı." Bu duygusal anlar, insanların içini ısıtarak doğaya ve hayvanlara olan sevgiyi bir kez daha hatırlattı.

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