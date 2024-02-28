NASA paylaştı: Astronotlar Nemrut Krater Gölü’nü fotoğrafladı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan ve her yıl binlerce turisti çeken Türkiye’nin en büyük krater gölü Nemrut Krater Gölü'nün uzaydan fotoğrafı çekildi.

Fotoğraf, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotları tarafından kaydedildi.

NASA’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma şu not düşüldü:

“Harika bir kaldera. Türkiye'deki Nemrut Dağı'nın karla kaplı kalderasının bu fotoğrafını bir @Space_Station astronotu çekti. Kalderanın doğu yarısı geçmiş patlamalardan kaynaklanan katılaşmış lav akıntılarına sahiptir. Nemrut Gölü'nü besleyen kaplıcalar batı yarısına akıyor.”

Nemrut Krater Gölü'nün fotoğrafı sosyal medyada büyük beğeni topladı.