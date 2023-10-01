Nasıl zengin olursunuz? Dünyanın en büyük yatırım uzmanlarından altın değerinde tavsiyeler

20 YAŞINDAKİLER İÇİN TAVSİYELER
“Temel olarak yeni bir yatırımcı için, eğer 20 yaşındaysanız ve Fortnite'ta büyüdüyseniz , kısa vadeli kazançlar elde etmeyi seviyorsanız, uzun vadeli düşünün . Bu, değerin uzun bir süre boyunca bileşikleşmesi kavramıdır. Üniversitede nasıl milyarder olunacağıyla ilgili konuşmalar yaparken kullandığım bir tablom var. Bu da bir tane daha az kahve içmek ve bunun için o parayı alıp yatırım yapmaktır. Yani günde bir tane eksik, haftada 35 dolar koyuyorsunuz ve bunu önümüzdeki 40 yıl içinde %4, 6, 8, 10 oranında artırıyorsunuz, nerede olacaksınız? Yani eğer gerçekten kendine yardım etmek istiyorsan, bir bira daha az ya da bir Beyaz Pençe daha az.”