Nasıl zengin olursunuz? Dünyanın en büyük yatırım uzmanlarından altın değerinde tavsiyeler

YAPAY ZEKANIN BEKLENTİLERİ VE TEHDİTLERİ

"Harika şeyler yapabilir. Bill Gates bana en son sürümü, belki de en son sürümü değil ama idare edebileceğimi düşündüğü bir sürümü ortaya çıkardı ve bu olağanüstü şeyleri yaptı ama şaka yapamıyordu. Bir şey her türlü şeyi yapabiliyorsa biraz endişeleniyorum çünkü onu icat etmekten vazgeçemeyeceğimizi biliyorum. Atom bombasını 2. Dünya Savaşı'nda çok iyi bir nedenden ötürü icat ettik ama serbest bırakılan dünyanın önümüzdeki 200 yılı için iyi bir şey mi? Einstein atom bombasından sonra bunun insanların düşünme biçimi dışında dünyadaki her şeyi değiştirdiğini söyledi. Yapay Zeka için de aynısını söyleyebilirim. Erkeklerin düşünce ve davranışları dışında dünyadaki her şeyi değiştirebilir ve bu atılması gereken büyük bir adımdır.”