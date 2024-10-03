Nasrallah'ın ölmeden önce ateşkesi kabul etmiş

Orta Doğu’nun tansiyonu geçtiğimiz hafta yaşanan bir suikast haberi ile yeniden zirveye çıktı. İsrail’in kuzey bölgesini uzun zamandan bu yana hedef alan Lübnan Hizbullah’ı ile İsrail ordusu arasından süregelen çatışmalar yoğunlaşınca İsrail önce Lübnan ve Suriye’de Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarına bir siber saldırı düzenlemiş ve çağrı cihazları eş zamanlı bir şekilde patlatılmıştı.

BU saldırı sonrasında kameralar karşısında bir açıklama yapan Hasan Nasrallah bu saldırının artık açık bir savaş ilanı olduğunu ve kendilerinin de bu savaşa karşılık vereceğini aktarmıştı.

Lübnan’ın güneyinden İsrail’in başkentine kadar füze saldırılarına devam eden Hizbullah, misillemelerini bu şekilde sürdürmeye devam ederken İsrail tarafından kimsenin beklemediği bir anda Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Dahiye bölgesini vurdu.

İsrail tarafından yapılan açıklamada saldırının hedefinin Nasrallah olduğu ve amaçlarının da nihayete erdiğini belirtti. Ancak saldırının üzerinden saatler geçmesine rağmen Hizbullah tarafından bu iddia doğrulanmadı. Sonraki günün sabah saatlerinde ise Nasrallah’ın hayatını kaybettiği Hizbullah tarafından da doğrulandı ve bölgedeki dengeler bir anda yeniden değişti.

FLAŞ İDDİA

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Bou Habib, Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah'ın öldürülmeden hemen önce İsrail'le ateşkesi kabul ettiğini açıkladı. CNN'e konuşan Lübnan Dışişleri Bakanı, ABD ve Fransa'nın da ateşkes konusunda bilgi sahibi olduğunu söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da ateşkesi kabul edeceğini söylediğini aktaran Abdullah Bou Habib, Lübnan-İsrail sınırındaki çatışmaları bitirmeye hazır olduklarını ve Hizbullah'la da görüştüklerini, ama İsrail'in Beyrut'a bomba yağdırıp Nasrallah'ı öldürerek savaş ilan ettiğini kaydetti.