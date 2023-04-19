Nasri Antalya'ya futbola değil tatil yapmaya gelmiş

Bir dönem Antalyaspor forması giyen Samir Nasri’nin dış basın kaynaklı açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.

Nasri Antalya'ya futbola değil tatil yapmaya gelmiş

Antalya Ekspres’in haberine göre Antalyaspor’da forma giydiği dönemi anlatan Nasri, kırmızı beyazlı takımdaki günlerini tatil yapar gibi geçirdiğini anlattı.

Bir dönem Antalyaspor forması giyen Samir Nasri, Antalyaspor’daki günlerini anlattı. Dış basın kaynaklı haberde Nasri’nin kullandığı ifadeler ise dikkat çekti. Samir Nasri, “Antalyaspor’da inanılmaz bir hayatımız vardı. Jeremy Menez çok yakın arkadaşım, meşhur 87 jenerasyonu. Daha sonra W. Vainqueur de geldi. Başkan, şehrin en güzel oteline sahipti ve kimsenin orada sürekli kalma izni yoktu. Antalyaspor ile sözleşme imzaladığım zaman başta otelde kalıyordum. Daha sonra bana şehirde bazı evleri gezdirdiler. Başkana ben otelde kalacağım dedim. Eto’o ve diğer oyuncuların talebini geri çevirdim olmaz dedi. İkna olmadım ve otelde kalıyorum dedim. Bana villaların pahalı olduğunu söyledi. Kiralamak için ne kadar istiyorsun dedim, bir fiyat söyledi, biraz indirim yapmasını istedim. İndirim yaptı ve eve geçtim. Sonrasında Jeremy Menez ve William Vainqueur’ü de başkanın yanına yolladım onlar da anlaştı başkanla” ifadeleri kullandı.

RAHATIMIZ YERİNDEYDİ

Samir Nasri, “Daha sonrasında teknik direktörü kovdu ve Leonardo’yu getirdi. Leonardo oteli gördükten sonra o da ayrılıp başka yere gitmek istemedi. Hep beraber otelde kalıyorduk, rahatımız yerindeydi kendi aramızdaydık fakat sakatlık sorunlarımız vardı. Sonuçlar iyi değildi. Başkan daha sonra ‘Belediye başkanı sözlerini tutmadı, bazı şantiyeler almam gerekiyordu, beklediğim yardımları alamadım’ dedi ve istifa etti. Kulüp de bize maaşımızı karşılayamayacağını söyledi. Hepimiz anlaştık ve yollarımızı ayırdık. Biz ayrıldıktan sonra başkan kulübe geri döndü. Kardeşim sen kendini ne sanıyorsun hayırdır? Dönmek için ayrılmamızı bekledi ve gittikten 2-3 ay sonra geri döndü ama sonra tekrar ayrıldı. İlk 4 ay çok güzeldi. Hayatımda en çok güldüğüm yerdi” dediğini yazdı.

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