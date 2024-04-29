NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Kiev’de

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitti. Stoltenberg, Zelenski ile bir araya geldi.

Stoltenberg, burada ziyaretine ilişkin bir açıklama yaptı ve “Kiev'i tekrar ziyaret etmek ve Başkan Zelenski ile görüşmek önemli" dedi.

"UKRAYNA'NIN GALİP GELMESİ İÇİN ÇOK GEÇ DEĞİL "

Yapılan açıklamada, “Kiev'i tekrar ziyaret etmek ve Başkan Zelenski ile görüşmek önemli. Durum zor, ancak Ukrayna'nın galip gelmesi için çok geç değil ve daha fazla destek yolda. NATO da uzun vadede Ukrayna'yı İttifak'a geri dönülmez bir yola sokmak için adım atıyor” diye konuştu.