Rusya'dan dikkat çeken NATO iddiası

Kaynak: Haber Merkezi
Rusya'dan dikkat çeken NATO iddiası
Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, NATO'nun Rusya yakınlarında Steadfast Defender isimli bir genişletilmiş askeri tatbikat gerçekleştirmesinin ardından, NATO hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, NATO’nun Rusya yakınlarında Steadfast Defender isimli bir genişletilmiş bir askeri tatbikat yapmasının ardından kritik bir açıklamada bulundu. Maria Zakharova, söz konusu askeri tatbikatın, Rusya ile olası bir çatışmaya hazırlanmak olduğunu ifade etti.

Zakharova, cumartesi günü NATO'nun Rusya'nın üyelerine karşı hibrid savaş yürüttüğüne ilişkin suçlamalarına karşı çıktı ve tüm bunları NATO’nun faaliyetlerinden dikkatleri uzaklaştırmak için tasarlandığını ve "yanlış bilgilendirme" olduğunu söyledi.

156f5eac-7258-4910-a7bc-56788bbe935e.webp"SOĞUK SAVAŞ'TAN BU YANA EN BÜYÜK TATBİKAT"

NATO'nun Ukrayna'yı silah, istihbarat ve mali yardımla desteklediğini ve bu kapsamda hibrid bir savaşa girdiğini kaydeden Zakharova, "Şu anda NATO'nun Soğuk Savaş'tan bu yana gerçekleştirdiği en büyük tatbikat Rusya sınırları yakınında devam ediyor. Tatbikatta koalisyonun Rusya'ya karşı hibrid ve konvansiyonel silahlar da dahil olmak üzere bir dizi araç kullanarak gerçekleştireceği eylemler simüle ediliyor." ifadelerini kullandı.

Zakharova, bütün bu gelişmelerin NATO'nun Rusya ile 'potansiyel bir çatışmaya' ciddi bir şekilde hazırlandığını kabul etmeyi zorunlu kıldığını ifade etti.

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