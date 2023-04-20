NATO Genel Sekreteri: Ukrayna'nın geleceği NATO'da

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın NATO'ya katılımı konusunda Temmuz ayında yapılacak zirvede görüşüleceğini açıkladı.

NATO Genel Sekreteri: Ukrayna'nın geleceği NATO'da

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından ilk kez Kiev'e ziyaret gerçekleştirdi.

Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi ve ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg, Ukrayna'nın NATO'ya katılım sürecinin Temmuz ayında Litvanya'da yapılacak NATO zirvesinde ele alınacağını söyledi.

Stoltenberg, "Ukrayna'nın yeri NATO'dur. Bu konuda tüm müttefikler hemfikir" dedi. Stoltenberg ayrıca, NATO'nun Ukrayna'ya Rusya'ya karşı savaşında destek vermeye devam edeceğini ve müttefik ülkelerin Ukrayna'ya 150 milyar eurodan fazla yardım sağladığını belirtti.

Zelenskiy: Söz konusu kararın zamanı geldi

DW Türkçe'nin haberine göre; Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise ülkesinin en kısa zamanda NATO'ya davet edilmesi çağrısında bulundu. NATO'ya üye ülkelerin Ukrayna'nın katılımına verdiği büyük destek göz önünde bulundurulduğunda, "söz konusu kararı vermenin zamanının geldiğini" ifade eden Zelenskiy, Vilnius zirvesinin "tarihi" olabileceğini söyledi.

Belirli silahların Ukrayna'ya gönderilmesi konusunda bazı üye ülkelerin "isteksiz davranmasının" aşılması için NATO'dan yardım isteyen Zelenskiy, bunların uzun menzilli silahlar, modern savaş uçakları, toplar ve zırhlı araçlar olduğunu ifade etti. Zelenskiy, Ukrayna'nın bunun bedelini, "gerekli savunma araçlarını henüz edinmeyen askerlerin canı" ile ödediğini dile getirdi.

Ukrayna'ya Rusya'ya karşı yürüttüğü savaşta destek veren ülkeler uzun menzilli silahların gönderilmesine sıcak bakmıyor. Kiev'in bu silahlarla, Rus topraklarına saldırabileceği ihtimali buna gerekçe olarak gösteriliyor.

Moskova tepki gösterdi

Stoltenberg'in ziyareti üzerine Moskova ise Ukrayna'nın NATO'ya olası üyeliğinin Rusya için "ciddi bir tehlike" olduğu değerlendirmesini yaptı. Kremlin'den yapılan açıklamada, Ukrayna'ya yönelik "özel askeri operasyon"un ana hedeflerinden birinin Ukrayna'nın NATO üyeliğini engellemek olduğu belirtildi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Aksi takdirde bu ülkemiz ve güvenliği için ciddi bir tehlike oluşturur" dedi. Rusya, Ukrayna'da yaşananı "savaş" olarak nitelendirmiyor.

NATO, 2008 yılında Ukrayna'ya üyelik perspektifi sunmuş, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Kiev'in İttifak'a katılım olasılığını Ukrayna'ya yönelik saldırıların gerekçelerinden biri olarak sunmuştu.

İlgili Haberler
Ukrayna'nın karşı saldırı planları Almanya'da görüşülecek
Ukrayna'nın karşı saldırı planları Almanya'da görüşülecek
Öne Çıkanlar
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Son Haberler
Ecel bayram günü kaldırımda yakaladı Güncel
Ecel bayram günü kaldırımda yakaladı
Kılıçdaroğlu’dan mezarlıktaki sözlü saldırı sonrası ilk açıklama Şifalı Bitkiler
Kılıçdaroğlu’dan mezarlıktaki sözlü saldırı sonrası ilk açıklama
Mardin'de yıldırımın ağaca düştüğü an şok etti Güncel
Mardin'de yıldırımın ağaca düştüğü an şok etti
Hakkari'de uyuşturucu operasyonu Güncel
Hakkari'de uyuşturucu operasyonu
Şampiyonlar Ligi biletleri satışa çıktı. Fiyatları cep yaktı Spor
Şampiyonlar Ligi biletleri satışa çıktı. Fiyatları cep yaktı
Elon Musk’ın sadece 3 kişinin mavi tik parasını ödediği ortaya çıktı Teknoloji - Otomotiv
Elon Musk’ın sadece 3 kişinin mavi tik parasını ödediği ortaya çıktı
Vatandaştan AKP’li eski bakana tepki: 20 senedir sahip çıkmadınız şimdi mi sahip çıkacaksınız Siyaset
Vatandaştan AKP’li eski bakana tepki: 20 senedir sahip çıkmadınız şimdi mi sahip çıkacaksınız