Ukrayna'nın karşı saldırı planları Almanya'da görüşülecek

Bir yıldan uzun süredir Rusya ile olan savaşta savunma yapan Ukrayna'nın karşı saldırıya geçme planları büyük bir katılımla Almanya'da görüşülecek.

Ukrayna'nın karşı saldırı planları Almanya'da görüşülecek

Editör: Oğuz Ok

Zelenskiy tarafından ilan edilen Rusya'ya büyük bir karşı saldırıya hazırlık olarak, yaklaşık elli ülkeden temsilciler bugün Amerikan askeri üssünden silah sevkiyatını görüşecekler.

Daha fazla silah ve cephane teslim etmesi için baskı yapılan Ukrayna'nın müttefikleri, büyük bir karşı saldırı hazırladığını söyleyen Kiev'e askeri yardımlarını koordine etmek için bugün Almanya'da bir araya geliyor.

Amerika Savunma Bakanı Lloyd Austin tarafından Almanya'nın güneyindeki Ramstein üssünde düzenlenen toplantı, Kiev'den yeni dönen NATO Genel Sekreteri'nin da katılımıyla gerçekleştirilecek.

Jens Stoltenberg Perşembe günü Ukrayna'da, batı dünyasını cephe hattının çok gerisindeki Rus depolarını vurmak için sürekli olarak daha fazla zırh, top, cephane ve aynı zamanda savaş uçağı ve uzun menzilli atış sistemleri teslim etmeye çağıran Başkan Zelenskiy ile görüşmüştü.

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