NATO Rusya'yı çepeçevre sardı. Baltık Denizi bir NATO gölü haline geliyor

Kaynak: Financial Times
NATO Rusya'yı çepeçevre sardı. Baltık Denizi bir NATO gölü haline geliyor
İsveç, Perşembe günü NATO’ya katılmaya hazırlanıyor. İsveç NATO’ya katıldığında NATO Rusya için önemli bir petrol ticaret yolu olan ve Rusya'nın filolarından birine ev sahipliği yapan Baltık Denizi'nin neredeyse tamamını çevrelemiş olacak.

İsveç’in NATO’ya katılmasıyla birlikte, Baltık Denizi adeta bir NATO gölü haline gelecek. Letonya Dışişleri Bakanı ve NATO Başkan Adayı Krišjānis Kariņš, “Baltık Denizi bir NATO gölü haline geliyor” açıklamasında bulundu.

Üç yıl önce, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması düşünülemezken, Rusya-Ukrayna Savaşı’yla birlikte bu iki Kuzey ülkesi, Moskova'nın askeri gücünün farkına vardı. Finlandiya'nın NATO’ya katılımı geçen yıl tamamlanırken, Stockholm'ün üyeliği Türkiye ve Macaristan tarafından ertelendi.

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Eski İsveç Başbakanı Carl Bildt, ülkesinin NATO'ya katılmasının "Kuzey Avrupa'da savunma ve caydırıcılık alanındaki paranın karşılığını önemli ölçüde artıracağını" ifade etti ve "Yıllardır ayrıyız. Artık daha bütünlüklü bir şekilde düşünmemiz gerekiyor” ifadesini kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, İsveç ve Finlandiya'nın NATO’ya üye olmasının ardından doğacak olan "tehditleri etkisiz hale getirmek" için Rus ordusunu yeniden organize etme amacını açıkladı.

putin.webpRusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, geçen hafta, "on yıllardır süren iyi komşulukların toz haline geldiğini" çünkü ABD ordusunun artık "İsveç'te istediğini yapma, herhangi bir alanı ziyaret etme ve kendi alanını oluşturma hakkına sahip olduğunu" ifade etti.

Litvanya'nın eski dışişleri bakanı Linas Linkevičius, konu hakkında ülkesinin İsveç'in NATO'ya katılması için “İsveç'ten daha uzun süredir” çabaladığını belirtti. Linkevičius, "Baltık Denizi'nin NATO denizi olarak açılmasıyla Suwalki Geçidi daha az savunmasız hale geliyor. Belki de Ruslar daha fazla endişelenmeli. NATO'ya meydan okumaya cesaret ederlerse Kaliningrad hayatta kalamayacak." İfadelerini kullandı.

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