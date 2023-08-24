NATO uçağı neden özellikle Nevşehir üstünde daire çiziyor? Sosyal medyadaki iddia ortalığı karıştırdı

Bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımıyla beraber NATO uçaklarının neden Nevşehir ve Anadolu üzerinde daire çizdiği merak konusu oldu.

NATO uçağı neden özellikle Nevşehir üstünde daire çiziyor? Sosyal medyadaki iddia ortalığı karıştırdı

Editör: Ayşe Memiş

Sosyal medyada bir kullanıcı herkesi düşündürecek bir paylaşım yaptı. Minerva adlı Twitter kullanıcısı NATO ve Nevşehir ile ilgili gündem olarak bir iddia da bulundu.

Kullanıcı, NATO’ya ait uçağın neden sürekli Nevşehir ve çevresinde dolaşarak daire çizdiğini sordu. Daha sonra “Geçmişini bilmeyen geleceği bilemez” diyen kullanıcı “ABD ve Rusya metafizik alanına her sene milyon dolarlar yatırıyor bizim milletimiz ise uzay konularını yani astronomiyi ve de antik tarihin uzayla ilişkisini deli saçması olarak görüyor.” ifadelerini kullandı.

f4mitblwwaamzxq.jpg

Kullanıcının paylaşımı şu şekilde:

NATO uçağı neden özellikle Nevşehir ve çevresinde daha doğrusu iç Anadolu'da daire çiziyor? Nevşehir Kapadokya'nın diğer adı "güzel atlar ülkesi", İç Anadolu'nun adı ise "tanrılar ülkesi" zira Hitit uygarlığı bu noktalarda kuruldu. Soru benden cevabı sizden? Sizin deli saçması olarak nitelendirdiğiniz bu anlatımları başka ülkeler ders olarak veriyor, geçmişini bilmeyen geleceği bilemez! Abd ve Rusya metafizik alanına her sene milyon dolarlar yatırıyor bizim milletimiz ise uzay konularını yani astronomiyi ve de antik tarihin uzayla ilişkisini deli saçması olarak görüyor. Hak ettiğinizi yaşayın o halde!

cccc.jpg

Sosyal medya üzerinde büyük ilgi uyandıran bu uçağın Nevşehir semalarında niçin daire çizdiği ise merak konusu oldu. Herkes NATO uçaklarının neden Anadolu’da daire çizdiğini araştırır oldu.

NATO'nun üst düzey güvenlik ve erken uyarı sistemleri ile donatılmış Boeing E-3 Sentry modeli gözlem uçağı olduğu görülüyor.

Uçağın ne amaçla Nevşehir'de uçtuğu ise henüz bilinmiyor.

Ayrıca yetkililerden uçak hakkında açıklama gelmezken bir tatbikat uçağı olduğu tahmin de ediliyor.

Öne Çıkanlar
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
Son Haberler
Zencefil bitkisi soğuk algınlığına iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Zencefil bitkisi soğuk algınlığına iyi geliyor
Kütahya'da uyuşturucu operasyonu Güncel
Kütahya'da uyuşturucu operasyonu
Adabank Ahlatçı gruba satıldı. Bir dönem 75 milyon teklif almıştı Ekonomi
Adabank Ahlatçı gruba satıldı. Bir dönem 75 milyon teklif almıştı
Hindistan'da toprak kayması işte böyle görüntülendi Dünya
Hindistan'da toprak kayması işte böyle görüntülendi
Çağlar Ertuğrul İstanbul'u terk etti! "Sakin bir hayatım var" Magazin
Çağlar Ertuğrul İstanbul'u terk etti! "Sakin bir hayatım var"
Mersin'de 327 kök kenevir ele geçirildi Güncel
Mersin'de 327 kök kenevir ele geçirildi
Brent petrolün varil fiyatı 82,88 dolar Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 82,88 dolar