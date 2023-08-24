NATO uçağı neden özellikle Nevşehir üstünde daire çiziyor? Sosyal medyadaki iddia ortalığı karıştırdı

Editör: Ayşe Memiş

Sosyal medyada bir kullanıcı herkesi düşündürecek bir paylaşım yaptı. Minerva adlı Twitter kullanıcısı NATO ve Nevşehir ile ilgili gündem olarak bir iddia da bulundu.

Kullanıcı, NATO’ya ait uçağın neden sürekli Nevşehir ve çevresinde dolaşarak daire çizdiğini sordu. Daha sonra “Geçmişini bilmeyen geleceği bilemez” diyen kullanıcı “ABD ve Rusya metafizik alanına her sene milyon dolarlar yatırıyor bizim milletimiz ise uzay konularını yani astronomiyi ve de antik tarihin uzayla ilişkisini deli saçması olarak görüyor.” ifadelerini kullandı.

Kullanıcının paylaşımı şu şekilde:

NATO uçağı neden özellikle Nevşehir ve çevresinde daha doğrusu iç Anadolu'da daire çiziyor? Nevşehir Kapadokya'nın diğer adı "güzel atlar ülkesi", İç Anadolu'nun adı ise "tanrılar ülkesi" zira Hitit uygarlığı bu noktalarda kuruldu. Soru benden cevabı sizden? Sizin deli saçması olarak nitelendirdiğiniz bu anlatımları başka ülkeler ders olarak veriyor, geçmişini bilmeyen geleceği bilemez! Abd ve Rusya metafizik alanına her sene milyon dolarlar yatırıyor bizim milletimiz ise uzay konularını yani astronomiyi ve de antik tarihin uzayla ilişkisini deli saçması olarak görüyor. Hak ettiğinizi yaşayın o halde!

Sosyal medya üzerinde büyük ilgi uyandıran bu uçağın Nevşehir semalarında niçin daire çizdiği ise merak konusu oldu. Herkes NATO uçaklarının neden Anadolu’da daire çizdiğini araştırır oldu.

NATO'nun üst düzey güvenlik ve erken uyarı sistemleri ile donatılmış Boeing E-3 Sentry modeli gözlem uçağı olduğu görülüyor.

Uçağın ne amaçla Nevşehir'de uçtuğu ise henüz bilinmiyor.

Ayrıca yetkililerden uçak hakkında açıklama gelmezken bir tatbikat uçağı olduğu tahmin de ediliyor.