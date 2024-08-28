NATO-Ukrayna Konseyi Ukrayna'nın talebi üzerine toplanıyor

Düzenleme: Kaynak: AA
NATO-Ukrayna Konseyi Ukrayna'nın talebi üzerine toplanıyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in, Ukrayna’nın talebi üzerine NATO-Ukrayna Konseyi’ni bugün büyükelçiler seviyesinde toplayacağı açıklandı.

NATO’dan yapılan yazılı açıklamada, Sözcü Farah Dakhlallah, “NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, çarşamba günü (28 Ağustos) NATO-Ukrayna Konseyi’ni toplayacak. Toplantı büyükelçilik düzeyinde yapılacak ve Ukrayna’nın talebi üzerine olacak.” dedi.

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov’un da video bağlantısıyla savaş alanındaki durum ve öncelikli ihtiyaçlar hakkında bilgi vermesi bekleniyor.

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Dakhlallah, “Toplantı, Ukraynalı sivillere ve altyapıya yönelik son zamanlardaki yoğun Rus saldırıları nedeniyle yapılıyor.” ifadesini kullandı.

NATO-Ukrayna Konseyi, İttifak ile Kiev arasında daha yakın koordinasyon sağlamak amacıyla geçen yıl kurulmuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın 26 Ağustos’taki saldırılarını ülkesine yönelik “en yoğun saldırılardan biri” olarak değerlendirmişti.

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