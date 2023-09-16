NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Konferansı, Norveç'in başkenti Oslo'da başladı. NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıya Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, göreve geldikten sonra ilk kez katıldı.

Bauer açılış konuşmasında, "Norveçli yetkililerin daveti üzerine yıllık konferansımızı burada, Oslo'da yapmaktan onur duyuyoruz. Türkiye'nin yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ilk kez masamızda. Aramıza hoş geldiniz, katkılarını ve tavsiyelerini duymayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

NATO'nun savunma planlarıyla ulusal savunma planlarının birçok alanda iç içe geçmiş olduğunu belirten Bauer, toplantıda söz konusu planların uygulanabilirliğini ele alacaklarını vurgulayarak, "Bu da yüksek hazırlık seviyesinde daha fazla asker, kapasiteyi geliştirme, NATO'nun komuta ve kontrol yapılarının uyarlanması, lojistik, ev sahibi ülke desteği, bakım, ikmal, tatbikat ve eğitimi içeriyor. NATO ve ulusal savunma planları artık birbiriyle çok yakından bağlantılı olduğu için yalnızca kararlı bir şekilde ilerlememiz değil, aynı zamanda yolun her adımında birbirimize danışmamız da çok önemlidir" dedi.

"PUTİN NATO'NUN BÖLÜNMESİNİ İSTEDİ AMA HER ZAMANKİNDEN DAHA BİRLİK HALİNDEYİZ"

Ukrayna’daki savaşa değinen Bauer, "Rus Silahlı Kuvvetleri giderek daha fazla zemin kaybediyor. Rusya'nın tamamı ekonomik yaptırımların ve diplomatik tecridin etkisi altında kalıyor. Rusya güvenilmez aktörlerle iş birliği yapmak zorunda kalıyor ve giderek daha da bağımlı hale geliyor. Ancak yine de Rusya yönetimi hala Ukrayna halkının ve onların yanında yer alan herkesin kolektif kararlılığından daha uzun süre dayanacağına inanıyor. Devlet Başkanı Putin NATO'nun bölünmesini istedi ve bunun için her türlü girişimi yaptı ama yine de buradayız, her zamankinden daha birlik halindeyiz" ifadelerini kullandı.

Bauer, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının ilk gününden son gününe kadar ve sonrasındaki uzun yıllar boyunca Ukrayna'yı özgürlük ve demokrasi yönündeki doğru seçiminde destekleyeceğiz. Değer verdiğimiz her şeyi korumak için birlikte hareket edeceğiz" diyerek konuşmasını tamamladı.

Toplantıda NATO'nun savunma ve caydırıcılığının artırılmasına yönelik planlar ele alınacak.