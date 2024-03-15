NATO'da Rusya-Ukrayna tartışması. "3. Dünya Savaşı anlamına gelir"

Kaynak: AA
NATO'da Rusya-Ukrayna tartışması. "3. Dünya Savaşı anlamına gelir"
İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, cumartesi günü Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, NATO birliklerinin Ukrayna'ya gitmemesi gerektiğini, böyle bir şeyin 3. Dünya Savaşı'nı çıkarma riski olacağını söyledi.

İtalya'nın Verona kentinde katıldığı bir etkinlikte soruları yanıtlandıran İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme ihtimalini dile getirmesine ilişkin, "Ben, NATO'nun Ukrayna'ya girmemesi gerektiğini düşünüyorum. Umarım böyle bir şey olmaz. Oraya gitmek ve Rusya ile savaşa girmek, 3. Dünya Savaşı'nın çıkması riski anlamına gelir." değerlendirmesinde bulundu.

"İTALYANLAR BUNU İSTEMİYOR"

Rusya ile savaşta olmadıklarını vurgulayan Tajani, "Uluslararası hukuku ve Ukrayna'nın özgürlüğünü savunuyoruz ancak Rusya ile savaşa girmiyoruz. Biz, Kiev'e her türlü askeri, ekonomik ve teknik araçları veriyoruz ama savaşa gitmek bana hata gibi görünüyor ve tüm İtalyanlar bunu istemiyor." ifadesini kullandı.

İtalyan birliklerinin Ukrayna'ya gitmesinin söz konusu olmadığını da yineleyen Tajani, İtalyan ordusunun, Kızıldeniz'de ticari gemileri korumada, Lübnan'da, Irak'ta ve Afrika'da iyi iş çıkardığını ve barışın taşıyıcısı olduğunu kaydetti.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un Ukrayna'ya yönelik 9 Mart'ta İsviçre Radyo Televizyonu'na (RSI) verdiği mülakatta sarf ettiği "Durumu görenin, halkını düşünenin, beyaz bayrağı kaldırma ve müzakere etme cesaretini gösterenin daha güçlü olduğuna inanıyorum." sözlerinin tepkiyle karşılandığı anımsatılan Tajani, Papa'nın sözlerinin çarpıtıldığını aslında onun barış istediğini ve bunun için masaya oturulması çağrısı yaptığını savundu.

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