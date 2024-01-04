NATO'dan Ukrayna'ya dev yardım

NATO yetkilileri yaptığı açıklamada, Rusya Ukrayna'ya yönelik hava saldırısını artırırken müttefiklerin kendi topraklarını daha iyi koruyabilmeleri için 1000'e kadar Patriot füzesi satın alınmasına yardım edeceklerini duyurdu.

DEĞERİ 5.5 MİLYON DOLAR

NATO'nun Destek ve Tedarik Ajansı, aralarında Almanya, Hollanda, Romanya ve İspanya'nın da bulunduğu bir grup ülkeyi, seyir ve balistik füzelerin yanı sıra düşman uçaklarına karşı savunmada kullanılan Patriot'ların satın alınmasında destekleyeceğini söyledi.

Sektör kaynaklarına göre sözleşmenin değeri yaklaşık 5,5 milyar dolar olabilir.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukraynalı sivillere, şehirlere ve kasabalara yönelik füze ve drone saldırıları, modern hava savunmasının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Mühimmat üretimini artırmak Ukrayna'nın ve bizim güvenliğimiz için kilit öneme sahip” ifadelerini kullandı.