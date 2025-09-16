NATO'dan Yunanistan'ı rahatsız eden Türkiye hamlesi

NATO Genel Sekreteri Rutte, AB’nin 150 milyar dolarlık SAFE savunma programına Türkiye'nin de dahil olması gerektiğini gündeme taşıması Yunan basınında tepki ile karşılandı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel’de Avrupalı diplomatlar ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Avrupa Güvenlik Eylemi (SAFE) için bazı başlıklar konuşuldu.

Ankara'nın geçtiğimiz hafta, 150 milyar euroluk bütçeye sahip olan SAFE programı için başvuru yaptığı biliniyor.

TÜRKİYE'NİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Yunanistan basınından Kathimerini gazetesi, toplantıda Rutte'nin, SAFE programına Türkiye'nin de katılması gerektiği yönünde açıklama yaptığını bildirdi.

Rutte, Türkiye'nin katılımına yönelik çağrıyı AB üyesi 27 ülkenin daimi temsilcileri ile yaptığı görüşmede gündeme getirmesi yankı buldu.

Kathimerini’nin aktardığına göre Rutte, Avrupa’nın NATO ile daha yakın işbirliği hedefliyorsa Türkiye ile diyaloğa daha açık olması gerektiğini dile getirdi. NATO Genel Sekreteri ayrıca, Türkiye’nin savunma sanayisinin İttifak için stratejik önemine dikkat çekti.

BAZI ÜLKELER SICAK BAKIYOR

Haberde, bazı AB ülkelerinin Türkiye’nin katılımına sıcak baktığı, bazı üyelerin ise SAFE’in bir AB programı olduğunu hatırlatarak nihai kararın yalnızca üye devletlere ait olduğunda ısrarcı olduğu belirtildi.

