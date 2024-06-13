NATO'dan Zelenski'ye bomba haber

Kaynak: AA
NATO'dan Zelenski'ye bomba haber

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından yapılan açıklamaya göre, NATO müttefik ülkelere Ukrayna'ya ihtiyaç duyduğu sürece yıllık en az 40 milyar euroluk askeri destek sağlamalarını içeren bir mali taahhüt önerdi.

Jens Stoltenberg, Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısının ilk gün oturumlarının bitiminde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Ana gündemin Ukrayna'nın desteklenmesi olduğuna vurgu yapan Stoltenberg, yarın bakanların, Ukrayna'ya yönelik NATO güvenlik yardımı ve eğitim planı üzerinde anlaşmaya varmalarını beklediğini ifade etti.

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Stoltenberg, Ukrayna'ya askeri desteğin tamamına yakınının NATO müttefikleri tarafından sağlandığını hatırlatarak, yeni planın bu desteği sağlam bir zemine oturtup, öngörülebilirlik kazandıracağına dikkat çekti.

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