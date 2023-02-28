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NATO’nun "Dynamic Manta 2023" tatbikatı İtalya'da başladı

NATO'nun Denizaltı Savunma Harekatı eğitimlerini icra edeceği "Dynamic Manta 2023" tatbikatı, İtalya'nın Sicilya kıyılarında başladı. Türkiye, tatbikata TCG Barbaros ve TCG Preveze ile iştirak ediyor.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 01:24
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NATO’nun "Dynamic Manta 2023" tatbikatı İtalya'da başladı

NATO’nun ''Dynamic Manta 2023'' tatbikatı İtalya'da başladı
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NATO'nun Yunanistan, İtalya, Türkiye, ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere’nin katılımıyla Denizaltı Savunma Harekatı eğitimlerini icra edeceği "Dynamic Manta 2023" tatbikatı, İtalya'nın Sicilya kıyılarında başladı. İtalya'nın ev sahipliğinde 27 Şubat-10 Mart tarihleri arasında Orta Akdeniz’de icra edilecek tatbikata Türkiye, TCG Barbaros ve TCG Preveze ile iştirak ediyor.

NATO tarafından yapılan yazılı açıklamada, tatbikatın amacının tüm katılımcılarda denizaltı savunma ve su üstü savaş becerilerinde birlikte çalışabilirliği ve yetkinliği artırmak olduğu belirtilerek, “Katılan her birim, çeşitli denizaltı harp operasyonlarını yürütme fırsatına sahip olacak. Denizaltılar, çabalarını hava ve yüzey katılımcıları ile yakından koordine ederek, sırayla avlanacak” denildi.

NATO Denizaltıları Komutanı ABD Donanması Tümamirali Stephen Mack ise yaptığı açıklamada, "Dynamic Manta, MARCOM'un (Müttefik Deniz Komutanlığı) teknik açıdan en zorlu tatbikatlarından biridir ve ev sahibi ülke olarak İtalya Donanması’ndan aldığımız olağanüstü destek sayesinde mümkün olmuştur. İttifakın stratejik savunması, planlı ve birden fazla tehdide karşı müdahale içermelidir. Dynamic Manta, bu eğitimi çok uluslu izleyicilerimize çok çeşitli denizcilik yeterliliklerinde sunmak için çerçeve sağlıyor” dedi. (İHA)

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