NATO’nun görevlendirdiği 200 İngiliz asker Kosova'ya ulaştı

Türkiye ise 10 Ekim’de barış gücünün komutasını devralacak.

İngiliz askerleri Kosova’ya ulaştı

NATO’nun Kosova’daki Barış Gücü’nü (KFOR) desteklemek üzere görevlendirilen 200 İngiliz askeri, bugün Kosova’ya intikal etti. NATO’dan yapılan açıklamada, “Askerler, halihazırda Kosova’da bulunan 400 kişilik İngiliz birliğine katıldı.” denildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Kosova’nın kuzeyinde 24 Eylül’de yaşanan gerginliğin ardından İngiliz kuvvetlerinin bölgeye gönderilmesi kararını almıştı.

Türkiye komutayı devralacak

KFOR, 27 ülkeden yaklaşık 4 bin 500 askeri personeliyle bölgede barış ve istikrarı sağlamak için 12 Haziran 1999’dan bu yana faaliyet gösteriyor.

Türkiye, 10 Ekim’de, 1999’dan bu yana Kosova’da görev yapan barış gücünün komutasını ilk defa devralacak. Tümgeneral Özkan Ulutaş, bir yıl süreyle KFOR komutanı olarak görev yapacak.

Sırplarla polis arasında çatışma

Kosova’nın kuzeyinde aylardır süren gerginlik, 24 Eylül sabahı çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska’da yolu kapatan silahlı Sırpların polise ateş açmasıyla tırmandı. Bir polisin öldüğü, bir polisin de yaralandığı olayda, silahlı grup Banjska Manastırı ve çevresine sığındı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, saldırının arkasında “profesyonel bir terörist/suç yapılanması” olduğunu iddia ederek, Sırbistan’ı sorumlu tuttu. Kosova polisi ise bölgede operasyon düzenleyerek en az 3 zanlıyı öldürdüğünü, 6 kişiyi de gözaltına aldığını açıkladı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise olayın Kosovalı Sırplarca yapıldığını doğruladı. Vucic, Kosova’nın kuzeyindeki Sırplara yönelik baskılara son verilmesini istedi.