Nazilli'de uyuşturucu operasyonu. 2 tutuklama

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği (NARKO) ekipleri, uyuşturucu madde ticareti suçundan hapis cezaları olan kaçakları yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası, saklandıkları yerleri belirlenen 2 firarinin adreslerine sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda uyuşturucu madde ve hırsızlık suçlarından toplam 20 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası olan Egemen Güney, saklandığı binanın asansör boşluğunda kıskıvrak yakalandı.

Uyuşturucu madde ticareti suçundan toplam 17 yıl 6 ay hapis cezası olan Esat Çetin ise saklandığı binaya polis ekiplerinin girdiğini görünce dairenin banyo kısmında bulunan pencereden kaçmak isterken polis ekipleri tarafından yakalandı.

İki kaçak, emniyetteki işlemlerinden sonra sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Ceza ve Tutuk Evi'ne gönderildi.